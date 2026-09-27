El arte del cosplay en San Juan: viaje al centro de una movida en auge

El Centro Cultural Conte Grand se transformará el 3 de octubre en el escenario de la celebración del Día del Gamer en San Juan , organizado por LAG Esports , donde el Concurso Pasarela Cosplay será uno d elos grandes atractivos . Allí, decenas de participantes lucirán sus sus mejores trajes y volverán a ser el blanco de miradas y cámaras.

“Básicamente, cosplay viene de costume, que sería el traje, el disfraz; y play, que es juego. Cosplay es, entonces, el juego o la interpretación de personajes, siempre ficticios, de videojuegos, series y películas ", comentó a DIARIO DE CUYO Lucia Venturini , referente de la comunidad local y jurado del certamen, que promete ser un espectáculo repleto de color, técnica y devoción por los personajes de la cultura pop.

En el terreno competitivo se destacan dos modalidades principales. Por un lado, la Pasarela , centrada en el parecido estético, actitud y postura. Y por otro, la Performance , un formato más teatral, individual o grupal, que exige escenografía, edición de audio, actuación y una narrativa en un lapso no mayor a cinco minutos.

El certamen que se llevará a cabo en el Día del Gamer es “Pasarela Cosplay” y está centrado en cosplay de videojuegos .

“Tienen que estar muy atentos a la parte visual. Lo que se evalúa es el parecido con el personaje, si lo ha podido traer bien a la realidad, por ejemplo, en las texturas del traje, la peluca, los zapatos, los accesorios. Y también es muy importante cómo se presenta y posa ante el público ", indicó la jurado.

El concurso, de modalidad individual, está destinado a cosplayers mayores de 15 años. La inscripción se realizará el mismo día, en la parte exterior del predio, desde las 14:00 h.

Habrá dos turnos de competencia, en los cuales se realizarán los desfiles, de hasta 20 personas cada uno, con un 1 minuto máximo de escenario: a las 18:00 h y a las 20:00 h

Los participantes deberán quedarse hasta el final del encuentro para saber quiénes resultan ganadores de los premios: una silla gamer y una impresión 3D.

Comunidad Cosplay en San Juan

El ambiente del cosplay sanjuanino se distingue por una notable diversidad generacional y una entusiasta participación. Según comentó Venturini, el rango de edad promedio suele ubicarse entre los 15 y los 45 años, con un leve predominio del público femenino, aunque con presencia destacada de varones. Si bien no existe un registro formal, la comunidad cuenta con picos de entre mil y dos mil aficionados en la provincia.

La historia de esta movida en San Juan se remonta a más de 15 años atrás. Venturini, que comenzó a hacer cosplay alrededor de 2013, evocó encuentros pioneros como el Otaku Yoobi, que abrieron camino junto a eventos en provincias vecinas como el Mendotaku en Mendoza, la Project Suki en San Luis o la CAS en Córdoba. Hoy en día, la escena local cuenta con una oferta consolidada gracias a iniciativas como Expo Anime, Anibashing, Maniac Fest, Friki Feria y los específicos de videojuegos, como el Gamer Fest.

La impronta de los personajes más famosos de series, películas y videojuegos son llevados a la vida real por los cosplayers

En cuanto a la calidad técnica de los cultores locales, la jurado destacó que la provincia no se queda atrás frente a los grandes centros urbanos del país. "Muchos jurados que vinieron de Buenos Aires nos dijeron que no teníamos nada que envidiar a Buenos Aires. La verdad es que tenemos un excelente nivel y hemos ganado premios en otras provincias, así que estamos muy orgullosos de la comunidad cosplayer que tenemos por acá", afirmó la especialista, que también hizo un paneo de los personajes más solicitados.

“En general, acá se hacen varios personajes, pero los más vistos abarcan desde clásicos del anime como One Piece, Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer y Sailor Moon, hasta grandes referencias del mundo gamer como Street Fighter, Fortnite, Overwatch o Counter Strike”, señaló.

Feria y Cosplay. Lucía -en el personaje de 2B del videojuego NieR: Automata, junto a amigas cosplayers

De aprendizaje y costos

A ser cosplayer se aprende mirando, probando y practicando, dicen. Se trata de una disciplina empírica alimentada por la observación y la práctica constante; y también por el acceso a tutoriales digitales. La imitación de poses, gesticulaciones y modismos de superhéroes o personajes animados se ensaya en el ámbito privado, en solitario y también en comunidad, antes de subir a un escenario.

Respecto al aspecto económico, elaborar un traje completo exige una inversión considerable. Una peluca estilizada parte desde los 30.000 pesos, mientras que la ropa puede requerir entre 40.000 y 50.000 pesos si se confecciona de manera local, pudiendo elevarse hasta los 100.000 o 200.000 pesos si se adquiere en el exterior. Con calzado y accesorios, el costo básico total suele partir de los 100.000 pesos. Para amortiguar estos montos, se encargan piezas con anticipación y con facilidades de pago.

Lo bueno es que, dado el desarrollo que ha tenido esta actividad en la provincia, varios cultores locales han armado sus propios emprendimientos, ya sea de confección de trajes o incluso la realización de props (del inglés properties), que son elementos de utilería o accesorios, que, gracias a la tecnología, ahora se pueden hacer con impresoras 3D. La mayor facilidad para importar materiales y la llegada de insumos que antes solo se veían a través de videos en internet abonaron esta modalidad.

“Es bueno que sepan que también se consigue en San Juan, o que se pueden hacer acá, entonces nos ayudarnos unos a otros”, marcó Lucía, que tiene un emprendimiento dedicado a la impresión 3D, Odin Sons. “Más que nada por un tema de presupuesto y de acompañar, para que, de repente, no se echen para atrás pensando que es inaccesible o que todo lo tienen que comprar afuera”, apuntó.

Mario y Natalí, dos exponentes de la comunidad cosplay de San Juan

Las especialidades dentro del cosplay

Dentro de la estructura existen diversos roles clave que complementan la labor de quienes se presentan en escena:

Cosmaker: especializado en el diseño, corte y confección de trajes.

especializado en el diseño, corte y confección de trajes. Wigmaker: enfocado exclusivamente en el estilizado, corte y peinado de pelucas coloridas.

enfocado exclusivamente en el estilizado, corte y peinado de pelucas coloridas. Propmaker: creador de accesorios, utilería, armaduras y armas.

creador de accesorios, utilería, armaduras y armas. Cosplayer: la persona que viste el traje y personifica la figura ficticia.

Mucho más que “disfraces”

La escena local atraviesa un período de fuerte expansión. Pero más allá del color y el magnetismo que generan adonde van, Venturini destacó la dimensión transformadora que puede generar a nivel personal.

“En mi caso, potenció mucho mi autoestima, me ayudó a hacer amigos… Yo era muy tímida y a mí me ayudó a crecer, a mejorar, a relacionarme con otros", contó Venturini; quien también fue contra los prejuicios que existen alrededor de esta práctica.

“Somos todas personas comunes, con nuestras actividades, nuestras rutinas, nuestras escuelas, nuestras universidades; que elegimos el cosplay para pasarla bien y divertirnos, como otra gente elige otra cosa”, señaló.

Ante quienes aún los señalan como raros o “frikis” –“por suerte cada vez menos”, valoró- Venturini fue clara: “Yo los invito que vengan alguna vez a un evento, con un poco de apertura, que conozcan, que de a poco vayan viendo más videos en Youtube o las noticias… Siempre habrá alguien que diga ‘se podrían dedicar a otra cosa’; pero bueno, es lo que elegimos. Y lo importante es que hay un lugar donde las personas a las que les gusta esto se sienten bien y comparten con otras personas”.