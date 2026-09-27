La agenda cultural de San Juan se luce con propuestas locales y destacadas visitas

La agenda cultural de San Juan presenta este domingo 27 de septiembre múltiples propuestas artísticas. La provincia ofrece espectáculos musicales, funciones de cine, ferias y obras teatrales, además de la apertura de diversos museos y recorridos culturales para toda la comunidad.

Agenda cultural de San Juan: con visitantes y locales, se armó un lindo programa

Agenda Cultural de San Juan: un buen menú para el sábado 26

En cuanto a las visitas, destaca especialmente la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional , dirigida por Emmanuel Siffert , que se presentará en el Teatro del Bicentenario en el marco de su 10° aniversario. Y la de Buenos Aires Ballet , compañía dirigida por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón; e integrada en esta oportunidad por figuras del primer coliseo argentino, que harán variaciones clásicas y también abordarán el tango.

Los Videla. Desde las 12:00 h en En Quinta Lo de Tita. Reservas 2644825323

Los Carrizos. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Eduardo Márquez y Orlando Tejada. A las 13.00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Inti Huama. A las 13:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

Peña. Con Abelino Cantos, Hermanos Montaña, Cachorro Martínez y Ariel González, anima Juanjo Recabarren. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

Raigal. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Tierra Blanca. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Cuzando el charco. Dj, food trucks, emprendedores, fun kids. Apertura 17:00 h, en Cepas Sanjuaninas

Aimé y José Mestre. A las 20:00 h, en el ciclo Escuchame una cosita, en Donata (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratis

Orquesta Sinfónica Nacional. Obras de Wagner, Strauss y Beethoven. A las 20:00 h, en Teatro del Bicentenario. Entrada gratis con invitación (consultar disponibilidad en boletería)

Orquesta Sinfónica Nacional

Cometa Halley. Tributo a Virus. A las 22:30 h en Broadway Resto Club (Mendoza pasando Boulevard Sarmiento, Rawson)

Omega. La misa. A las 23:090 h en Mala Mía Club (Ignacio de la Roza 631 oeste)

DANZA

Buenos Aires Ballet. Dirección Federico Fernández. A las 20:30 h en Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas: $40.000 y 50.000, a través de Entradaweb

CINE

Alemania. De María Zanetti. Además, cortometrajes de la ENERC. Apertura feria 16:00 h. Entrada gratis. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Gratis

Corazón embalsamado. De Julieta Seco. Exhibición y charla con la directora. A las 18:00 h en Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Gratis

Julieta Seco

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 22:00 h, en el Parque de Rivadavia. Gratis

Plaza y arte. Artesanos y emprendedores. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

TEATRO

Doña Disparate y Bambuco. Infantil. A las 18:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur) Entradas en entradaweb

Las hijas de Hollywood. Dirección Marcos Garcés. A las 21:30 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital). Entradas $15.000 al 542644738104

VISITAS Y EXPOSICIONES

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado. Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410