Racing y Boca se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

Racing y Boca se enfrentarán hoy desde las 17 en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a las semifinales y se meterá entre los cuatro mejores de la competencia.

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El partido llega después de una semana marcada por la polémica. Boca fue confirmado como ganador de su cruce ante Vélez por el Tribunal de Disciplina de AFA, luego de la denuncia del conjunto de Liniers por la inscripción de seis futbolistas extranjeros en la planilla durante el partido por los octavos de final. El Fortín apeló la resolución, pero su presentación fue declarada inadmisible.

Ahora, toda la atención estará puesta en lo que suceda dentro de la cancha. Boca atraviesa un gran momento y buscará mantener su racha, mientras que Racing intentará trasladar a la Copa Argentina el envión que consiguió en su última presentación por el Torneo Clausura.

El Xeneize viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y alcanzó los 14 partidos sin conocer la derrota. Ese triunfo lo dejó tercero en la tabla anual, con 47 puntos, y quinto en la Zona A del Clausura, con 17 unidades.

En la Copa Argentina, Boca superó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento antes de protagonizar un partido cargado de tensión ante Vélez. Después del empate en el tiempo reglamentario, se impuso en los penales y avanzó de ronda.

El próximo desafío será Racing, en el comienzo de una seguidilla que tendrá al equipo de Rodolfo Arruabarrena con ocho partidos entre los últimos días de septiembre y los primeros de noviembre.

En ese período afrontará cinco encuentros por el Torneo Clausura, el Superclásico ante River y la serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Además, si consigue avanzar en la Copa Argentina, tendrá que enfrentar a Banfield el 7 u 8 de octubre.

El cambio obligado de Boca

Arruabarrena tendrá una baja importante para el partido: Álvaro Montero fue convocado por Néstor Lorenzo para la selección de Colombia y no estará disponible.

Leonel Flores, en cambio, fue liberado de la convocatoria de Lionel Scaloni y podrá jugar ante Racing. De esta manera, el único cambio que se perfila respecto del equipo que viene de ganarle a San Lorenzo es el ingreso de Leandro Brey para ocupar el arco.

Racing busca otro golpe en la Copa Argentina

La Academia llega al partido con una realidad diferente en el Torneo Clausura. Su triunfo ante Sarmiento le permitió salir del último puesto de la Zona B, aunque todavía ocupa el anteúltimo lugar con ocho puntos.

En la tabla anual también está lejos de los puestos de clasificación a las competencias internacionales: suma 29 unidades y se encuentra en el puesto 23.

La Copa Argentina, sin embargo, le ofrece otra oportunidad. Racing eliminó a San Martín de Formosa en 32avos, goleó 4-1 a Defensa y Justicia en 16avos y en octavos dejó afuera a Belgrano, último campeón del Apertura.

Por eso, el equipo de Juan Pablo Vojvoda buscará dar otro golpe y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Vojvoda mantiene dos dudas

El entrenador todavía no definió el equipo. Una de las incógnitas pasa por Ezequiel Cannavo, quien se recuperó de una molestia muscular y podría ingresar en lugar de Gonzalo Escudero, autor de un golazo ante Sarmiento.

Si finalmente juega Cannavo, Vojvoda modificaría el esquema y pasaría del 3-5-2 a una línea de cuatro defensores.

La otra duda está en el ataque. Lautaro Díaz sufrió una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo y quedó afuera de la lista de convocados. Duván Vergara, Toto Fernández y Tomás Conechny aparecen como las alternativas para ocupar su lugar.

El posible once de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Racing vs. Boca, por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Los datos de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina

Hora: 17.00.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Gigante de Arroyito.