    • 27 de septiembre de 2026 - 08:08

    San Martín busca certezas en su visita a Patronato en Paraná

    El Verdinegro jugará desde las 16, por la fecha 31 de la Primera Nacional en la Zona B.

    Victoria. San Martín será visitante de Patronato en Paraná, buscando un triunfo que lo termine de consolidar en la zona de Reducido.

    Victoria. San Martín será visitante de Patronato en Paraná, buscando un triunfo que lo termine de consolidar en la zona de Reducido.

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    Por Ariel Poblete

    Quedan apenas seis capítulos y el primer gran objetivo está cerca para el Atlético San Martín. Es el momento de encontrar seguridad y certezas por lo que este domingo cuando visite a Patronato en Paraná, el Verdinegro buscará esas definiciones con una victoria.

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    San Martín viene de ganarle a Colegiales jugando tal vez el mejor primer tiempo de toda la temporada. Ese espejo es el que intentará plasmar otra vez ante un Patronato que tiene como único y gran objetivo zafar del descenso. Hoy, se salva pero por apenas un punto, por lo que ante el Verdinegro de Concepción saldrá a buscarlo.

    En San Martín, el proceso de Ale Schiapparelli parece consolidado y para ese partido válido por la fecha 31 contará con algunos regresos que apuntalan la propuesta como el lateral Zuliani y el central Manuel Cocca. En el esquema, todo parece girar en la calidad de conducción de Seba González quien maneja los tiempos del equipo, mientras que el otro punto saliente es el goleador Nazareno Funez que tiene 10 de los 33 goles del Verdinegro en la temporada. Con esos pilares, San Martín terminó acomodándose entre los 8 primeros de la Zona B, pero con los 45 puntos que tiene hoy, está solo a 4 del noveno en las posiciones, por lo que no puede regalar nada.

    En las novedades de la formación, en defensa podría darse el regreso de Cocca como segundo central en reemplazo de Aguilera, mientras que Zuliani podría ser de la partida en el lugar de Dante Alvarez. En el medio, no habrían demasiados retoques con Mercado y González por el centro más Murillo por la derecha. Arriba, la dupla que podría repetirse es la de Rossi con Funez.

    Patronato está en la posición 16 de la Zona B, con apenas un punto por encima de Chacarita y de Guemes de Santiago del Estero, que hoy están descendiendo. Los dirigidos por Marcelo Fuentes saben que no tienen margen de error y buscarán su resultado ante su gente.

    LA FECHA 31

    Zona A

    Domingo 27 de septiembre

    15.30: Defensores de Belgrano vs Ferro // Javier Delbarba

    15.30: Los Andes vs Morón // Juan Cruz Robledo

    16: Mitre (SdE) vs San Telmo // Álvaro Carranza

    17: Racing de Córdoba vs Godoy Cruz // Lucas Cavallero

    Zona B

    Domingo 27 de septiembre

    15.30: Atlanta vs Agropecuario // Gonzalo Pereira

    15.30: Almagro vs Chicago // Pablo Giménez

    16: Patronato vs San Martín (San Juan) // Juan Pablo Loustau

    16.30: Midland vs Tristán Suárez // Nahuel Viñas

    16.30: Deportivo Maipú vs Temperley // Juan Ignacio Nebbietti

    18: Gimnasia y Tiro (Salta) Atlético de Rafaela // Maximiliano Macheroni

    21: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Martín (Tucumán) // Bruno Amiconi

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