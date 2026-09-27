Desamparados busca dar el zarpazo decisivo en Puyuta para abrochar la clasificación en el Regional Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur empieza a bajar el telón de su etapa clasificatoria y este domingo vivirá una jornada determinante para el futuro de la Zona 6 en la Región Cuyo . A partir de las 20 horas, Sportivo Desamparados buscará certificar de forma matemática su pasaje a la Segunda Fase de la competición cuando se mida ante General Belgrano de Media Agua.

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Desamparados dio a conocer precios y venta de entradas para el choque ante Belgrano por el Regional Amateur

El conjunto puyutano saltará al campo de juego con el envión anímico que significó la valiosa victoria obtenida a domicilio frente a Unión de Villa Krause en la fecha previa. Ese festejado triunfo en condición de visitante le otorgó el liderazgo absoluto del grupo y la posibilidad concreta de depender de sí mismo para abrochar el objetivo en el tramo decisivo de la primera rueda.

Las posiciones de la Zona 6 muestran a Desamparados en el primer escalón con 5 puntos, seguido por Unión con 4 unidades, mientras que Belgrano cierra el grupo con 1 punto. Teniendo en cuenta que el certamen otorga dos cupos de clasificación a la Segunda Fase para la zona de los equipos sanjuaninos, las matemáticas del "Víbora" son favorables: una victoria ante los mediaguinos le permitirá alcanzar los 8 puntos y garantizar automáticamente el pasaje en el primer lugar del grupo.

Incluso un empate en Puyuta puede ser suficiente para el dueño de casa. En caso de igualar, Desamparados sumará 6 puntos y también asegurará su boleto a la siguiente ronda, aunque en ese escenario deberá esperar a la última jornada para conocer si avanza en la primera o segunda colocación, dependiendo de lo que suceda posteriormente entre Belgrano y Unión.

Para Belgrano de Media Agua, la urgencia es total. El equipo conducido por Juan Nievas se ve obligado a jugarse todas sus fichas en Puyuta. Si cae ante Sportivo, continuará con 1 punto pero mantendrá una última oportunidad matemática en la fecha final cuando visite a Unión en Sarmiento. En esa hipotética definición entre el "Azul" y los de Media Agua, a Unión le alcanzará con empatar para clasificar, mientras que Belgrano tendría la obligación estricta de ganar para igualarlo con 4 puntos y forzar el sistema de desempate olímpico (que evalúa, en orden estricto, mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor y mayor cantidad de goles festejados como visitante).

En lo estrictamente deportivo, el director técnico de Desamparados, Mauricio Del Cero, deberá realizar variantes obligadas en la formación titular. El entrenador no podrá contar con Edgardo Díaz ni con Franco Goria, quienes recibieron una fecha de sanción tras ser expulsados en el clásico jugado en Villa Krause. En contrapartida, la novedad positiva pasa por la recuperación de Omar Benavidez, quien dejó atrás una distensión de ligamentos y reaparecerá entre los 18 futbolistas citados. Por el lado de la visita, la apuesta táctica pasará por la lucha de un equipo aguerrido que basan su rendimiento en de sus dos principales figuras: el arquero Acuña y el referente ofensivo Chaparro.

El encuentro contará con arbitraje íntegramente oriundo de la Liga Calingastina. Jorge Andrés Albanesi será el juez principal en El Serpentario, asistido desde las bandas por Hernán Porras y Vanesa Ejarque.

Venta de entradas

El expendio presencial en Secretaría se desarrolla en los siguientes turnos:

Viernes: de 18:00 a 21:00 hs.

Sábado: de 11:00 a 13:00 hs y de 18:00 a 21:00 hs.

Domingo: de 11:00 a 18:00 hs.

Asimismo, las ventanillas de las boleterías en el estadio estarán habilitadas el domingo desde las 19:00 hs hasta el horario fijado para el pitazo inicial.

Los valores fijados para presenciar el compromiso son los siguientes:

Socios

Popular: Sin cargo

Platea Baja: $5.000

Platea Alta: $10.000

Jubilados y Menores (Popular y Platea): Sin cargo

Escuela de Fútbol, Inferiores, Futsal y Fútbol Femenino: $10.000

No Socios