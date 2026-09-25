Desamparados dio a conocer precios y venta de entradas para el choque ante Belgrano por el Regional Amateur

Sportivo Desamparados ya tiene todo listo para un partido que puede ser determinante en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El Puyutano recibirá este domingo a General Belgrano de Media Agua, desde las 20, por la Zona 6 de la Región Cuyo, y ya se dieron a conocer los precios y los horarios para adquirir las entradas.

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El conjunto de Puyuta llega como líder de la zona con 5 puntos, mientras que Belgrano suma una unidad y necesita ganar para mantener sus chances de avanzar. En esta fecha, Unión de Villa Krause tendrá jornada libre.

Los valores establecidos por el Club Sportivo Desamparados varían de acuerdo con la ubicación y la condición de socio.

Para quienes no son socios, la entrada a Popular tendrá un valor de $15.000, mientras que la Platea Baja costará $20.000 y la Platea Alta $25.000. Los jubilados y menores que no sean socios deberán pagar $8.000 en Popular y $10.000 en Platea.

Para los socios, el ingreso a Popular será sin cargo, mientras que los valores de platea serán de $5.000 para Platea Baja y $10.000 para Platea Alta. En tanto, los jubilados y menores tendrán ingreso gratuito en Popular y Platea, mientras que los integrantes de la Escuela de Fútbol, Inferiores, Futsal y Fútbol Femenino abonarán $10.000.

Dónde y cuándo comprar las entradas

Las entradas podrán adquirirse en la secretaría del club desde este viernes, de 18 a 21. El sábado, la venta continuará de 11 a 13 y de 18 a 21, mientras que el domingo se podrán comprar en secretaría de 11 a 18.

Además, habrá venta en las boleterías del estadio el domingo desde las 19 y hasta el comienzo del partido.

También estará disponible la opción de adquirir los tickets de manera digital a través de csd.accessfan.ar.

Qué necesita Desamparados para clasificar

El Puyutano llega a la última fecha de la etapa clasificatoria como puntero de la Zona 6 con cinco unidades. General Belgrano, en cambio, tiene un punto y afrontará el encuentro con la obligación de conseguir una victoria para seguir con posibilidades.

Desamparados sabe que un triunfo le permitirá asegurar la clasificación a la Segunda Fase como primero de la zona. Si consigue un empate, también garantizará su pasaje a la siguiente instancia, aunque la posición definitiva quedará pendiente de lo que suceda el próximo fin de semana.

Con Unión cumpliendo fecha libre, el encuentro en Puyuta concentrará buena parte de la atención de la zona. Para el Víbora será la oportunidad de cerrar la etapa clasificatoria con la clasificación encaminada y ante su público.