    • 27 de septiembre de 2026 - 11:41

    El Zonda se vistió de fiesta para recibir al TC2000 y al regreso de Henry Martin

    El histórico autódromo sanjuanino recibe este domingo la octava fecha del TC2000. Los fanáticos coparon desde temprano las laderas de la Quebrada de Zonda para acompañar la carrera homenaje a Henry Martin, campeón de 1997, que vuelve a correr ante su gente.

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    El rugido de los motores volvió a mezclarse este domingo con el paisaje de la Quebrada de Zonda. El Autódromo Eduardo Copello luce como en sus grandes jornadas y recibe la octava fecha del campeonato de TC2000, con una postal que no pasa desapercibida: los cerros comenzaron a llenarse desde temprano de fanáticos que llegaron para vivir de cerca una jornada especial.

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    El motivo tiene nombre y apellido: Henry Martin. El histórico piloto sanjuanino, campeón del TC2000 en 1997, regresó a la categoría después de varios años y lo hizo nada menos que frente a su público, a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport.

    Las laderas que rodean al circuito volvieron a transformarse en tribunas naturales. Familias, grupos de amigos y fanáticos del automovilismo se instalaron en distintos sectores de los cerros para buscar el mejor lugar y disfrutar el paso de los autos por uno de los trazados más emblemáticos del país.

    Un golpe que encendió la preocupación

    El regreso de Martin tuvo un momento de tensión durante el sábado. En el segundo entrenamiento, el sanjuanino perdió el control de su Toyota Corolla Cross en el sector del rulo y terminó golpeando contra el paredón.

    El impacto obligó a interrumpir la tanda y puso al equipo a trabajar contrarreloj para reparar el auto y dejarlo en condiciones para afrontar la jornada del domingo.

    Con el vehículo nuevamente en pista, Martin pudo ser parte de la fiesta que el TC2000 preparó en San Juan, en una carrera que además de la competencia tiene el condimento especial del homenaje a uno de los grandes nombres del automovilismo provincial.

    Una grilla de lujo

    La final está prevista para las 13, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

    Matías Rodríguez partirá desde la primera fila con el VW Nivus de Lincoln Motorsport, acompañado por el cordobés Marcelo Ciarrocchi, con su Fiat Pulse. Desde el tercer lugar largará Lucas Carabajal, también con un Volkswagen.

    En la cuarta posición partirá el líder del campeonato, Matías Rossi, con Toyota. Detrás estarán Franco Vivian, con Chevrolet Tracker, y Emiliano Stang, con Toyota.

    Stang recibió los 12 puntos correspondientes al piloto más rápido de la clasificación luego de la penalización aplicada a Rossi.

    Pero más allá de las posiciones y de los puntos que están en juego, la jornada tiene un protagonista que trasciende cualquier resultado. En las montañas que rodean al Eduardo Copello, el automovilismo sanjuanino vuelve a encontrarse con uno de sus grandes ídolos.

    Y mientras los motores esperan la hora de la final, El Zonda ya tiene su propia carrera ganada: la de volver a vivir una fiesta grande del automovilismo con Henry Martin nuevamente frente a su gente.

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