    • 27 de septiembre de 2026 - 12:19

    Con mate, asado y mucha pasión: las mejores postales del TC2000 en el Autódromo El Zonda

    Miles de sanjuaninos se dieron cita en el trazado sanjuanino para vivir la competencia.

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    Los sanjuaninos se dieron cita para vivir nuevamente una cita del TC2000 en el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda. Con heladerita, sillas, mate en mano y lógicamente el infaltable asado, los fanáticos colmaron los cerros este domingo.

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