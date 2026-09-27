Con mate, asado y mucha pasión: las mejores postales del TC2000 en el Autódromo El Zonda

Los sanjuaninos se dieron cita para vivir nuevamente una cita del TC2000 en el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda. Con heladerita, sillas, mate en mano y lógicamente el infaltable asado, los fanáticos colmaron los cerros este domingo.
Miles de sanjuaninos se dieron cita en el trazado sanjuanino para vivir la competencia.
Los sanjuaninos se dieron cita para vivir nuevamente una cita del TC2000 en el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda. Con heladerita, sillas, mate en mano y lógicamente el infaltable asado, los fanáticos colmaron los cerros este domingo.