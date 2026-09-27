Copa Argentina: con un triplete de Enner Valencia, Boca dio vuelta el partido y le ganó a Racing 3-2

Boca Juniors protagonizó una remontada agónica ante Racing y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito para meterse en las semifinales de la Copa Argentina 2026 . La Academia ganaba 2-0, pero el Xeneize reaccionó en el segundo tiempo y, cuando todo parecía encaminado a los penales, encontró el gol de la clasificación.

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El partido comenzó con mucha intensidad. Racing avisó primero con un remate de Ulises Ortegoza desde afuera del área que Leandro Brey controló sin mayores dificultades. Boca respondió rápidamente con una buena combinación ofensiva que terminó con un remate de Milton Delgado bloqueado por la defensa y otra intervención de Facundo Cambeses ante Leonel Flores.

A los 11 minutos, Boca reclamó penal por una supuesta falta sobre Alan Velasco, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó la infracción.

Cuando el encuentro era parejo, Racing encontró una ventaja inesperada. A los 18 minutos, Gastón Lodico ejecutó un córner desde la izquierda que se cerró directamente hacia el arco y sorprendió a Brey. Gol olímpico y 1-0 para la Academia.

Boca reaccionó y comenzó a manejar la pelota cerca del área rival. A los 27 minutos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena asumió el protagonismo, aunque Racing encontró espacios para atacar de contra. A los 37, Cambeses volvió a ser protagonista al volar para desviar un zurdazo de Leonel Flores.

La Academia también tuvo una oportunidad sobre el cierre de la primera etapa, pero el marcador no volvió a moverse y Racing se fue al descanso 1-0 arriba.

Racing pegó de entrada y Boca quedó al borde del nocaut

El complemento comenzó con otra intervención importante de Brey, quien a los 46 minutos le ganó un mano a mano a Tomás Conechny y evitó el segundo de Racing.

Sin embargo, apenas un minuto después, la Academia amplió la diferencia. Tras una serie de rebotes dentro del área, Adrián “Maravilla” Martínez capturó la pelota y sacó una volea para establecer el 2-0.

Boca quedó golpeado y Racing controló el desarrollo durante varios minutos. El Xeneize mostró imprecisiones y dificultades para romper el bloque defensivo rival. Además, Maravilla Martínez tuvo otra oportunidad clara a los 60 minutos, pero no consiguió conectar correctamente un cabezazo.

Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Sebastián Villa y Enner Valencia por Alan Velasco y Santiago Ascacíbar. La modificación terminó siendo determinante.

Valencia apareció tres veces para cambiar la historia

A los 72 minutos, Boca encontró el descuento mediante la pelota parada. Lautaro Blanco ejecutó un córner preciso y Enner Valencia apareció de cabeza para marcar el 2-1.

El gol cambió el partido. Boca se lanzó decididamente en busca del empate y Racing comenzó a replegarse. Cambeses incluso debió cortar el ritmo del encuentro ante la presión constante del Xeneize.

A los 79 minutos, llegó nuevamente Valencia. Después de una serie de rebotes en el área, el delantero ecuatoriano ganó otra vez de cabeza y marcó el 2-2, desatando la reacción de Boca.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión. El Xeneize buscó evitar los penales mientras Racing intentaba aprovechar los espacios para recuperar la ventaja.

Cuando el reloj marcaba 90 minutos, se adicionaron cinco más. Y en ese tiempo extra apareció nuevamente el delantero ecuatoriano.

A los 95 minutos, Enner Valencia volvió a ganar de cabeza dentro del área y marcó el 3-2 definitivo para Boca, completando una remontada espectacular y sellando el pase del Xeneize a las semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Banfield.