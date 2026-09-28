Tras la remontada de Boca, Vojvoda dejó de ser el DT de Racing: dirigió solo 13 partidos

La remontada de Boca terminó de precipitar una decisión que en Racing venía tomando fuerza desde hacía semanas . Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de la Academia luego de la derrota 3-2 por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que el equipo de Avellaneda ganaba 2-0 y que se le escapó en los últimos minutos con tres goles de Enner Valencia.

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Copa Argentina: con un triplete de Enner Valencia, Boca dio vuelta el partido y le ganó a Racing 3-2

El golpe fue especialmente duro por la forma en la que se produjo la eliminación. Racing había construido una ventaja de dos tantos y parecía tener el encuentro encaminado, pero Boca reaccionó en el tramo final y dio vuelta el resultado con un hat-trick de Valencia, que ingresó desde el banco y marcó los tres goles de cabeza en 23 minutos. El tercero llegó sobre el cierre y dejó a la Academia afuera de uno de los últimos objetivos importantes de la temporada.

Después del partido, Vojvoda decidió suspender la conferencia de prensa y se retiró del Gigante de Arroyito sin hablar con los medios. Ese silencio profundizó las versiones sobre su salida y, ya este lunes, distintos medios confirmaron que el ciclo llegó a su fin. DSports informó que la comisión directiva resolvió terminar el vínculo, mientras que medios partidarios de Racing también dieron por concluida la etapa del entrenador.

Vojvoda había llegado a Racing a mediados de este año después de la salida de Gustavo Costas, pero nunca consiguió estabilizar al equipo. En sus 13 partidos al frente de la Academia registró 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas , con 18 goles a favor y 20 en contra. Su efectividad fue del 35,9%.

La derrota contra Boca fue, además, el segundo clásico que dirigió durante su etapa en Avellaneda. El primero había terminado en empate y el segundo concluyó con la eliminación de la Copa Argentina. El resultado agravó un presente que ya era delicado: Racing marcha en los últimos puestos de su zona en el Torneo Clausura y quedó muy lejos de los lugares de clasificación internacional por la tabla anual.

Dos semanas atrás, después de otra derrota, Vojvoda había asegurado públicamente que no pensaba abandonar al plantel y había defendido la continuidad de su proceso. Sin embargo, la caída ante Boca cambió el escenario y dejó al equipo prácticamente sin margen deportivo para lo que resta de 2026.

Racing ya piensa en el reemplazante

Mientras se define el nuevo entrenador, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued aparecen como los encargados de asumir interinamente la conducción del plantel. Romero ya había ocupado ese rol tras la salida de Costas y la idea que maneja la dirigencia es que pueda sostener el equipo mientras se analiza una solución definitiva.

Antes de confirmarse la salida de Vojvoda, Racing había realizado contactos informales con Eduardo Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, tres entrenadores con pasado en el club, pero los sondeos no avanzaron porque los tres rechazaron la posibilidad de regresar en este momento.

Entre las alternativas para una futura contratación aparecen Nicolás Diez, actualmente en Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez. Ambos tienen compromisos contractuales vigentes, por lo que una eventual llegada requeriría negociaciones con sus respectivos clubes.

Racing volverá a jugar por el Torneo Clausura el domingo 4 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras la dirigencia define cómo continuará la conducción técnica después de la salida de Vojvoda.