    • 28 de septiembre de 2026 - 09:49

    Patines, goles y mucha alegría: así fue el encuentro de escuelitas de hockey en Estudiantil

    Un centenar de chicos de entre 3 y 7 años participaron de un encuentro de escuelitas en el Club Deportivo Unión Estudiantil. Hubo juegos, merienda saludable, medallas y sorteos.

    Estudiantil, club anfitrión.

    Estudiantil, club anfitrión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hockey sobre patines volvió a reunir a las familias sanjuaninas en una jornada pensada especialmente para los más pequeños. Este domingo por la mañana, las instalaciones del Club Deportivo Unión Estudiantil, en Santa Lucía, fueron escenario de un encuentro de escuelitas que tuvo como protagonistas a alrededor de un centenar de niños de entre 3 y 7 años.

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    La propuesta reunió a las categorías formativas del club anfitrión junto a representantes de Olimpia, Club Hispano, Bancaria y el CPC, que durante la mañana compartieron diferentes partidos en un ambiente marcado por el entusiasmo y la diversión.

    Más allá de los resultados, el objetivo estuvo puesto en que los chicos pudieran disfrutar de la experiencia de competir, compartir con otros niños y acercarse al deporte desde sus primeros años. Hubo abrazos, festejos y muchas familias acompañando desde las tribunas.

    El encuentro fue organizado por el Comité de Padres de la Escuelita de Estudiantil, con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Lucía y el aporte de distintas firmas locales. Gracias a ese trabajo conjunto, los pequeños recibieron medallas y recuerdos, mientras que los profesores también fueron reconocidos por su tarea.

    La jornada tuvo además distintos sorteos para el público, que sumaron un atractivo extra a una mañana que estuvo pensada para compartir en familia.

    Después de los partidos llegó otro de los momentos esperados: la merienda. En esta oportunidad, desde la organización se eligió una propuesta saludable, con frutas y cereales, como una manera de transmitir desde edades tempranas la importancia de incorporar buenos hábitos de alimentación.

    Cada uno de los pequeños participantes se llevó su medalla como recuerdo de una jornada que, más allá de lo deportivo, buscó dejar una experiencia positiva y fortalecer los vínculos entre las distintas escuelitas.

    Organizar este tipo de eventos deportivos promueve buenos hábitos, ya que reúne a las familias y genera nuevas amistades entre los más pequeños. Son el semillero del hockey”, destacaron desde el club anfitrión.

    Así, entre partidos, meriendas, premios y sonrisas, Estudiantil volvió a abrir sus puertas para celebrar el hockey desde sus raíces, allí donde comienza la pasión por los patines y donde cada pequeño jugador empieza a construir sus primeros recuerdos dentro de una cancha.

    Más imágenes del Encuentro de Escuelitas

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