Regional Amateur: Desamparados venció 2-0 a Belgrano y selló su clasificación como primero de la zona

Sportivo Desamparados cumplió con su objetivo en Puyuta. El Víbora derrotó 2-0 a General Belgrano de Media Agua por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur y, con este resultado, aseguró su clasificación a la Segunda Fase.
El equipo dirigido por Mauricio Del Cero salió decidido desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja. Apenas a los 4 minutos, después de un córner rechazado por la defensa visitante, llegó un segundo centro al área y Oscar Sainz aprovechó su altura para conectar un potente cabezazo que puso el 1-0.
Con la ventaja, Desamparados continuó buscando estirar la ventaja, aunque con el correr de los minutos el conjunto de Media Agua logró acomodarse y empezó a encontrar espacios. Joaquín Chaparro fue uno de los encargados de generar peligro para la visita.
En el complemento, Belgrano salió a jugar de igual a igual y por momentos complicó al conjunto puyutano. Desamparados no conseguía hacerse dueño de la pelota y el empate parecía una posibilidad concreta.
Pero cuando peor la pasaba, el Víbora volvió a golpear. A los 12 minutos, una buena acción por el sector derecho terminó en un centro que Daniel Castro conectó para marcar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo local.
Con la diferencia de dos goles, Desamparados pudo administrar el resultado durante el tramo final y terminó celebrando una victoria que además de darle tres puntos, le permitió confirmar matemáticamente su lugar entre los dos equipos que avanzarán de la Zona 6.
El Víbora llegó a este encuentro como líder con 5 puntos, seguido por Unión de Villa Krause con 4 y Belgrano con 1. Con el triunfo, Desamparados alcanzó los 8 puntos y se aseguró el pasaje a la siguiente instancia.