Regional Amateur: Desamparados venció 2-0 a Belgrano y selló su clasificación como primero de la zona

El Víbora se impuso en Puyuta con goles de Oscar Sainz y Daniel Castro y aseguró su lugar en la Segunda Fase del certamen.

Sportivo Desamparados cumplió con su objetivo en Puyuta. El Víbora derrotó 2-0 a General Belgrano de Media Agua por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur y, con este resultado, aseguró su clasificación a la Segunda Fase.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero salió decidido desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja. Apenas a los 4 minutos, después de un córner rechazado por la defensa visitante, llegó un segundo centro al área y Oscar Sainz aprovechó su altura para conectar un potente cabezazo que puso el 1-0.

Con la ventaja, Desamparados continuó buscando estirar la ventaja, aunque con el correr de los minutos el conjunto de Media Agua logró acomodarse y empezó a encontrar espacios. Joaquín Chaparro fue uno de los encargados de generar peligro para la visita.

En el complemento, Belgrano salió a jugar de igual a igual y por momentos complicó al conjunto puyutano. Desamparados no conseguía hacerse dueño de la pelota y el empate parecía una posibilidad concreta.

Pero cuando peor la pasaba, el Víbora volvió a golpear. A los 12 minutos, una buena acción por el sector derecho terminó en un centro que Daniel Castro conectó para marcar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo local.