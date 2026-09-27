    • 27 de septiembre de 2026 - 20:19

    Regional Amateur: Desamparados venció 2-0 a Belgrano y selló su clasificación como primero de la zona

    El Víbora se impuso en Puyuta con goles de Oscar Sainz y Daniel Castro y aseguró su lugar en la Segunda Fase del certamen.

    Desamparados abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Foto gentileza Emiliano Schlamelcher.

    Desamparados abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Foto gentileza Emiliano Schlamelcher.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados cumplió con su objetivo en Puyuta. El Víbora derrotó 2-0 a General Belgrano de Media Agua por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur y, con este resultado, aseguró su clasificación a la Segunda Fase.

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    El equipo dirigido por Mauricio Del Cero salió decidido desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja. Apenas a los 4 minutos, después de un córner rechazado por la defensa visitante, llegó un segundo centro al área y Oscar Sainz aprovechó su altura para conectar un potente cabezazo que puso el 1-0.

    Con la ventaja, Desamparados continuó buscando estirar la ventaja, aunque con el correr de los minutos el conjunto de Media Agua logró acomodarse y empezó a encontrar espacios. Joaquín Chaparro fue uno de los encargados de generar peligro para la visita.

    En el complemento, Belgrano salió a jugar de igual a igual y por momentos complicó al conjunto puyutano. Desamparados no conseguía hacerse dueño de la pelota y el empate parecía una posibilidad concreta.

    Pero cuando peor la pasaba, el Víbora volvió a golpear. A los 12 minutos, una buena acción por el sector derecho terminó en un centro que Daniel Castro conectó para marcar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo local.

    Con la diferencia de dos goles, Desamparados pudo administrar el resultado durante el tramo final y terminó celebrando una victoria que además de darle tres puntos, le permitió confirmar matemáticamente su lugar entre los dos equipos que avanzarán de la Zona 6.

    El Víbora llegó a este encuentro como líder con 5 puntos, seguido por Unión de Villa Krause con 4 y Belgrano con 1. Con el triunfo, Desamparados alcanzó los 8 puntos y se aseguró el pasaje a la siguiente instancia.

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