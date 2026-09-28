Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto tras pedir una sanción y admitió: "Me equivoqué"

Lando Norris cambió el tono después del fuerte cruce que protagonizó con Franco Colapinto tras el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El británico, que había quedado fuera de carrera por el accidente provocado por el argentino, había reclamado una suspensión de una fecha para el piloto de Alpine. Horas más tarde, reconoció que se equivocó y le pidió disculpas.

Norris pidió una suspensión para Colapinto tras el choque en Bakú: "Creo que la FIA debería ser más estricta"

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El incidente ocurrió durante el relanzamiento de la competencia en Bakú. Colapinto bloqueó sus neumáticos al llegar a la primera curva, perdió el control de su Alpine y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly . El francés salió despedido hacia el McLaren de Norris y los tres quedaron fuera de la carrera.

Después del abandono, Norris expresó su enojo y sostuvo que la FIA debería ser más estricta ante este tipo de maniobras. El británico llegó a considerar que un accidente de esas características debía derivar en una suspensión de al menos una carrera , además de remarcar el elevado costo de los daños ocasionados a su monoplaza.

Sin embargo, con el paso de las horas, el piloto de McLaren revisó sus declaraciones y decidió comunicarse directamente con Colapinto. A través de sus redes sociales, explicó que le envió un mensaje para disculparse por sus dichos.

“ Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho ”, contó Norris. Luego reconoció que la tensión del momento no justificaba sus palabras: “Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué ”.

Norris también recordó que a lo largo de su carrera él mismo cometió errores y señaló que este tipo de situaciones forman parte de la competencia al límite. Además, aseguró que su relación con el argentino no quedó afectada por el episodio.

“Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, expresó el británico en su mensaje.

Por su parte, Colapinto había asumido la responsabilidad inmediatamente después del accidente y pidió disculpas a Gasly, Norris, su equipo y a toda la estructura de Alpine. El argentino reconoció que perdió completamente el control del auto tras bloquear los neumáticos.

La sanción aplicada al argentino tras el incidente fue de 10 segundos, que al no haber podido completar la carrera se transforma en una penalización de posiciones para la siguiente competencia.