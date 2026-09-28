Tras el descanso, la Selección Argentina vuelve a entrenarse y pone el foco en el amistoso con Bolivia

Después de un fin de semana de descanso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni retoma los trabajos en Ezeiza. El miércoles enfrentará a Bolivia en Córdoba por el primer amistoso de la fecha FIFA.

La Selección argentina vuelve este lunes a los entrenamientos luego de haber tenido el fin de semana libre y comienza la segunda semana de preparación de cara a la serie de amistosos programados para esta fecha FIFA. El plantel trabajará en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

La práctica está prevista para las 16, con los primeros 30 minutos abiertos para los medios acreditados. El martes, en tanto, será el último entrenamiento antes del partido y Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14.15. Luego, desde las 15.30, el plantel volverá a trabajar con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

El principal objetivo del cuerpo técnico está puesto en el amistoso ante Bolivia, que se disputará este miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el primer encuentro de una serie de tres compromisos que Argentina afrontará en el país.

La agenda de la Selección argentina Después del duelo con Bolivia, el equipo de Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. La serie finalizará el martes 6 de octubre frente a Benín, también en Núñez.

Ese último partido tendrá un condimento especial, ya que está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en suelo argentino. El capitán fue incluido en la convocatoria para ese encuentro y se espera que se sume al plantel para la parte final de esta fecha FIFA.