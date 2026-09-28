Con lluvias aisladas, así estará el tiempo en San Juan este lunes 28 de septiembre

El comienzo de la semana llegará con un cambio en las condiciones del tiempo en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre se espera una jornada inestable, con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde.

La temperatura se ubicará entre los 16 y 22 grados, por lo que el ambiente será considerablemente más fresco que durante las últimas jornadas. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40%, mientras que por la tarde se mantendrá en el mismo rango.

El viento también tendrá protagonismo. Según el SMN, durante la mañana soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde aumentará su intensidad y alcanzará entre 23 y 31 km/h. Para ese momento podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.