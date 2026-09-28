Denuncian irregularidades en una finca de Sarmiento: hubo una inspección y huyeron unos 70 trabajadores

Denuncian irregularidad en una finca de Sarmiento: hubo una inspección y huyeron unos 70 trabajadores. Foto: Gentileza

Compartir







Un operativo de rutina terminó destapando un verdadero escándalo en medio de los olivares. Una comitiva de fiscalización integrada por la UATRE y el RENATRE cayó este fin de semana en una finca de la zona de Campo Grande, en Acequión (departamento Sarmiento), y el resultado fue por demás elocuente: al ver llegar a los inspectores, unos 70 cosechadores de aceituna abandonaron raudamente el predio, dejándolo prácticamente vacío.

Detrás de esa huida masiva, que encendió todas las alarmas en el gremio y en el organismo de control, los inspectores corroboraron un escenario de precariedad extrema. Lejos de cumplir con las normativas básicas, el relevamiento interno —coordinado por el delegado regional de UATRE San Juan, Miguel Agüero— dejó al descubierto que los operarios recolectaban aceitunas sin contar con una gota de agua potable para aplacar la sed ni baños donde higienizarse.

Pero el cuadro de situación no terminaba en la falta de servicios sanitarios elementales. Los sabuesos sindicales y estatales descubrieron además que había empleados bajo una modalidad de contratación permanente que jamás fueron recategorizados conforme a las pesadas tareas rurales que realmente cumplían en el terreno. A esto se le sumaron duras objeciones vinculadas a las condiciones generales de seguridad en el trabajo y serias irregularidades detectadas en el sistema de transporte que utilizaban para llevar y traer a los trabajadores hasta la finca.