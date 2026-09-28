    • 28 de septiembre de 2026 - 08:32

    Fuerte vuelco en la Ruta 40: un hombre de 31 años tuvo que ser hospitalizado

    El siniestro ocurrió antes de las 2, en el ingreso a Albardón. El conductor, un hombre de 31 años, fue trasladado al Hospital Rawson y se encuentra fuera de peligro.

    Vuelco en Albardón. Foto: gentileza los cazadores de noticias.

    Vuelco en Albardón. Foto: gentileza los cazadores de noticias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso a Albardón, donde un automóvil terminó completamente volcado sobre la calzada.

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    El hecho ocurrió antes de las 2, en inmediaciones de la plaza del Cristo. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control del vehículo y terminó protagonizando el vuelco.

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no habría otro vehículo involucrado en el siniestro. El auto sufrió importantes daños materiales como consecuencia del impacto.

    El conductor, un hombre de 31 años, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes para asegurar la zona y retirar el vehículo de la ruta.

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