    • 27 de septiembre de 2026 - 18:41

    Asaltaron a un conductor de DiDi y le robaron la moto, pero la Policía la recuperó minutos después

    El trabajador fue abordado y golpeado por sujetos desconocidos en el barrio Teresa de Calcuta. Los delincuentes escaparon con el rodado, que fue encontrado abandonado poco después.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un conductor de DiDi fue asaltado y golpeado en Pocito durante las últimas horas, cuando fue abordado por sujetos desconocidos en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Los agresores le sustrajeron su motocicleta y escaparon, aunque el rodado fue recuperado minutos después por la Policía.

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    Uriel Ríos. 

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    Según relató la víctima a los efectivos, fue interceptado por personas de filiación desconocida, quienes lo golpearon y le robaron una Motomel Blitz Tuning de color azul.

    Tras recibir el aviso, los policías desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones del barrio para intentar localizar la motocicleta y dar con los responsables del asalto.

    A los pocos minutos, los efectivos encontraron el rodado abandonado en la vía pública, dentro de una cuneta ubicada en la manzana J del barrio Teresa de Calcuta.

    La motocicleta fue recuperada, aunque hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el asalto. La investigación continúa para identificar a los autores del robo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque al conductor.

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