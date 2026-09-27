Asaltaron a un conductor de DiDi y le robaron la moto, pero la Policía la recuperó minutos después

El trabajador fue abordado y golpeado por sujetos desconocidos en el barrio Teresa de Calcuta. Los delincuentes escaparon con el rodado, que fue encontrado abandonado poco después.

Un conductor de DiDi fue asaltado y golpeado en Pocito durante las últimas horas, cuando fue abordado por sujetos desconocidos en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Los agresores le sustrajeron su motocicleta y escaparon, aunque el rodado fue recuperado minutos después por la Policía.

Según relató la víctima a los efectivos, fue interceptado por personas de filiación desconocida, quienes lo golpearon y le robaron una Motomel Blitz Tuning de color azul.

Tras recibir el aviso, los policías desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones del barrio para intentar localizar la motocicleta y dar con los responsables del asalto.

A los pocos minutos, los efectivos encontraron el rodado abandonado en la vía pública, dentro de una cuneta ubicada en la manzana J del barrio Teresa de Calcuta.