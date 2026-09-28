    • 28 de septiembre de 2026 - 08:14

    Conmoción: fue a ayudar a su mamá y la encontró muerta

    Una ambulancia arribó al domicilio y el personal sanitario constató que la paciente no presentaba actividad respiratoria ni cardíaca, confirmando su fallecimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 88 años falleció en una vivienda del barrio Smata, Santiago del Estero, en circunstancias que motivaron la intervención de efectivos policiales y de un servicio de emergencias médicas.

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    El episodio fue advertido alrededor de las 13.30 del sábado 26 de septiembre, cuando una familiar de 58 años ingresó al dormitorio de la mujer para asistirla y cambiarle la ropa.

    Según trascendió, durante ese momento advirtió que la octogenaria presentaba signos vitales muy débiles. Poco después, la mujer dejó de respirar, por lo que se solicitó asistencia médica de urgencia.

    Una ambulancia arribó al domicilio y el personal sanitario constató que la paciente no presentaba actividad respiratoria ni cardíaca, confirmando su fallecimiento.

    La mujer padecía secuelas severas derivadas de un accidente cerebrovascular isquémico que había sufrido nueve años atrás. Debido a las consecuencias de aquel cuadro de salud, permanecía postrada desde hacía un período prolongado y se encontraba bajo el cuidado de sus familiares.

    Tras tomar conocimiento del fallecimiento, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 45 intervinieron en el lugar.

    La fiscal Cecilia Guido dispuso que una médica policial se hiciera presente en el domicilio para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las causas del deceso.

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