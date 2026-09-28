Entre "El Niño" y la temporada de verano, Náutica se prepara con más personal y controles especiales para evitar complicaciones

Con la temporada de verano cada vez más cerca y las acciones que distintas áreas y municipios están desplegando de cara a lo que se prevé con el fenómeno “El Niño”, desde la Dirección de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza se trabaja en el operativo que se desplegará en los principales espejos de agua de San Juan. El plan contempla un refuerzo de personal, controles en las playas y actividades de prevención ante el inminente aumento de los caudales.

Conforme señalaron desde el área, una de las principales acciones a desplegar es la incorporación de persona. Estiman que serán unas 30 personas las que se sumarán al área de Seguridad Náutica este año. También se reforzará el trabajo con embarcaciones y equipamiento, mientras que en los diques Punta Negra y Ullum las tareas en primera instancia se enfocarán en mejorar las condiciones donde se desempeña el personal.

Jorge Maldonado, director de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO: “Estamos trabajando como las últimas tres temporadas, desde la Secretaría de Deportes, para atender la demanda de verano. Se trabaja interministerialmente con el operativo y somos parte del comité que se armó por el aumento de caudales”.

La incorporación de unas 30 personas permitirá ampliar el recurso humano destinado a las tareas de seguridad durante la temporada, ya que se estima que serán más los sitios donde habrá presencia de agua. Según Maldonado, comenzarán a trabajar desde noviembre, aunque el operativo podría ponerse en marcha antes si lo consideran necesario.

A esto se suma la reválida de los guardavidas, cuyos exámenes se realizarán durante la primera quincena noviembre. Este año, como ya se había informado, habrá mayores exigencias en cuanto a marcas y tiempos, por lo que varios profesionales ya se encuentran preparándose.

El trabajo preventivo también continuará mediante simulacros. Desde hace aproximadamente un año, Seguridad Náutica realiza ejercicios en los distintos diques de manera permanente y aleatoria, con el objetivo de evaluar la respuesta de los equipos y ajustar los protocolos. “Siempre algo se corrige, se mejora, pero estamos trabajando, pensando en respuestas rápidas. Hemos ajustado los protocolos para que la respuesta sea inmediata”, explicó Maldonado.

Playas públicas y sectores habilitados, los ejes del control en verano de parte de Náutica

Durante el verano sin duda los espejos de agua serán los más buscados por los sanjuaninos, como sucede en cada temporada. La particularidad de este año es que, debido al incremento del caudal de agua, son varios los espacios que podrán acondicionar sus playas que años anteriores estaban sin actividad.

“La preocupación fundamental está en agua abajo, por los ríos, donde pudiera haber agua o zonas donde puede haber crecidas”, sostuvo Maldonado.

Ante esa situación, el funcionario recordó que las áreas destinadas al baño se irán modificando de acuerdo con el nivel de los diques y las bajadas de agua. El esquema contempla los sectores habilitados de Punta Negra, Ullum, Cuesta del Viento y Valle Fértil, siempre sujetos a las condiciones de seguridad y a la presencia de personal especializado.

La principal preocupación está en los ríos y en la imprudencia humana

El aumento del nivel de los diques puede ampliar los espacios disponibles para las actividades náuticas y generar mejores condiciones para los clubes. Sin embargo, el escenario plantea una preocupación diferente en los sectores ubicados aguas abajo, donde el comportamiento de los ríos dependerá de los caudales y de las lluvias.

Uno de los puntos que será analizado es la zona de calle Las Moras. Su eventual habilitación dependerá de los informes técnicos que emita el comité de trabajo y de la evolución de los caudales. Maldonado explicó que en las temporadas anteriores ese sector pudo funcionar con un caudal regulado. En ese contexto se habilitaron unos 1.000 metros de playa, con tres puestos de observación y una importante concurrencia de sanjuaninos.

Para esta temporada, las condiciones podrían ser diferentes y la decisión se tomará en función de los informes técnicos. Ante esto, y como parte de las medidas preventivas, Náutica está preparando una brigada de ríos destinada a intervenir ante situaciones que puedan producirse debajo de los embalses.

El objetivo es contar con un equipo específico para responder ante eventuales crecidas y reforzar la prevención en sectores donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. Maldonado señaló que, si se registran lluvias y no existe información suficiente sobre el comportamiento del cauce, la recomendación será no ingresar al río hasta que la zona pueda ser evaluada y, de ser necesario, acondicionada.

En este sentido, el funcionario fue enfático al diferenciar el aumento del agua en los diques de las condiciones de seguridad para bañarse o ingresar a un río. “Que haya más agua no implica poder ingresar”, concluyó.