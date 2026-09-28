El secreto que sobrevivió a la hoguera templaria

No estaba oculto en un cofre. No había misterio en su escondite. Estaba entre miles de documentos del Archivo Vaticano, bajo una referencia que ocultaba su importancia. En septiembre de 2001, la paleógrafa italiana Barbara Frale lo examinó y comprendió que tenía ante sus ojos un documento cuya importancia había quedado relegada durante siglos.

El texto llevaba una fecha precisa: del 17 al 20 de agosto de 1308. También un lugar: el castillo de Chinon, en Francia. Allí permanecían prisioneros Jacques de Molay, último gran maestre del Temple, y otros cuatro altos dignatarios. Lo que registraba no coincidía con la versión conocida. Entre sus líneas permanecía una decisión capaz de cambiar la historia.

La destrucción del Temple había comenzado diez meses antes. Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, los agentes del rey Felipe IV arrestaron simultáneamente a los templarios de Francia. Las órdenes, enviadas en secreto, debían abrirse casi al mismo tiempo. El operativo desarticuló la estructura templaria de Francia y convirtió a muchos miembros en prisioneros.

Las acusaciones eran devastadoras: negar a Cristo durante la ceremonia de ingreso, escupir sobre la cruz, practicar besos obscenos, adorar una cabeza misteriosa y cometer actos contra la fe. Bajo interrogatorios brutales y torturas, numerosos caballeros confesaron. Otros se retractaron después. Las declaraciones fueron contradictorias, pero el escándalo ya estaba en marcha y la sospecha podía resultar tan destructiva como la prueba.

Felipe IV no era un observador neutral. Su monarquía tenía graves necesidades financieras y buscaba fortalecer su autoridad frente a poderes que no controlaba. El Temple poseía tierras, privilegios y una estructura extendida por Europa; además, dependía directamente del papa. El dinero fue parte del conflicto, aunque reducir todo a un robo sería demasiado cómodo: también estaban en juego el poder político y la obediencia.

El papa recupera el proceso

Clemente V reaccionó con indignación porque el rey había apresado a miembros de una orden sometida a jurisdicción pontificia. Pronto quedó atrapado entre investigar denuncias gravísimas y la presión de un monarca decidido a no retroceder. En noviembre de 1307 ordenó arrestar a los templarios en toda la cristiandad y reservar sus bienes, pero intentó recuperar la investigación.

En el verano de 1308, el papa interrogó en Poitiers a decenas de hermanos y concedió la absolución a quienes confesaron y pidieron perdón. Faltaban los jefes, retenidos en Chinon bajo custodia real. Clemente envió entonces a tres cardenales con autoridad para examinarlos en su nombre. Entre el 17 y el 20 de agosto comparecieron, uno por uno, Raimbaud de Caron, Geoffroi de Charney, Geoffroi de Gonneville, Hugues de Pairaud y Jacques de Molay.

El acta registra preguntas, confesiones, juramentos y fórmulas jurídicas. Los dirigentes admitieron determinadas prácticas irregulares vinculadas con la recepción de nuevos miembros, aunque negaron sostener una fe herética. Tras abjurar de toda herejía y solicitar misericordia, recibieron la absolución de la excomunión. Los cardenales los restituyeron a la unidad de la Iglesia, a la comunión de los fieles y a los sacramentos.

Lo que el documento no dice

Aquí aparece el giro. El Pergamino de Chinon no declaró inocente a la Orden completa, no anuló las confesiones ni cerró el juicio. La absolución era religiosa: permitía a los cinco dirigentes volver al seno de la Iglesia después de reconocer faltas y renunciar a cualquier desviación. Pero tampoco era un gesto menor. Demuestra que, en agosto de 1308, Clemente V no consideraba a la cúpula templaria irremediablemente apartada de la fe.

Para algunos historiadores, el documento revela que el papa todavía imaginaba una reforma del Temple y no su destrucción. Esa interpretación debe expresarse con cautela, pero un hecho resulta incontestable: la suerte de los templarios aún no estaba decidida en Chinon. El perdón no los liberó porque la absolución espiritual y la prisión política pertenecían a dos terrenos distintos. Felipe conservaba a los hombres; Clemente intentaba conservar el proceso.

La salida sin sentencia

La tensión terminó resolviéndose a favor del poder que dominaba los acontecimientos. En 1312, durante el Concilio de Vienne, Clemente V suprimió la Orden mediante la bula Vox in excelso. La fórmula es extraordinaria: no lo hizo mediante una sentencia definitiva de culpabilidad, sino por provisión apostólica, alegando el escándalo y el peligro que la continuidad del conflicto representaba para la Iglesia.

Dos años después, Jacques de Molay y Geoffroi de Charney fueron condenados a prisión perpetua. Tras retractarse públicamente, fueron considerados herejes reincidentes, entregados al brazo secular y quemados poco después en París. El fuego dejó la imagen que sobrevivió durante siglos; el pergamino, en cambio, quedó relegado entre los papeles del archivo.

Cuando Barbara Frale lo identificó en 2001 y publicó su estudio, no rehabilitó a los templarios ni probó la inocencia de todos. Recuperó algo más incómodo: la prueba de que el relato había sido simplificado. El papa había concedido el perdón religioso a los dirigentes y, aun así, las presiones políticas y las decisiones eclesiásticas terminaron borrando la Orden.

El Pergamino de Chinon no resuelve todos los misterios del Temple. Hace algo más valioso: separa el mito del documento y la condena de la conveniencia. A veces la historia no esconde sus secretos en cámaras subterráneas. Los deja a plena vista, esperando que alguien vuelva a leerlos.

Fuentes consultadas