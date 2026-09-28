Zona Fría cambia en San Juan: quiénes perderán el descuento del gas y quiénes podrán mantenerlo

El régimen de Zona Fría cambia de manera importante para los usuarios de gas de San Juan . El Senado convirtió en ley este jueves la reforma que reduce el alcance del beneficio ampliado en 2021 y establece que vivir en la provincia ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento en la factura. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra , sin modificaciones respecto del texto que ya había pasado por Diputados.

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Hasta ahora, los usuarios sanjuaninos incorporados al régimen recibían una bonificación por encontrarse dentro de una zona geográfica considerada fría. Con la nueva normativa, ese criterio automático quedará reservado principalmente para la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza . Para San Juan y las demás regiones incorporadas en 2021, el acceso pasará a depender de la situación económica y social de cada hogar.

El principal cambio es que el domicilio dejará de garantizar por sí solo el descuento . Los hogares sanjuaninos que quieran conservar la asistencia deberán quedar comprendidos dentro del nuevo esquema de subsidios focalizados.

El mapa muestra la cobertura actual del régimen de Zona Fría y cómo quedaría tras la reforma, que elimina el beneficio automático en varias provincias y lo condiciona a ingresos y situaciones sociales específicas.

Podrán acceder los grupos familiares cuyos ingresos conjuntos sean iguales o inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2. Con los valores actuales, ese límite ronda los $4,8 millones mensuales por grupo familiar .

También quedan contemplados los hogares con integrantes que posean Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP , veteranos de la Guerra de Malvinas y familias con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) , en este último caso bajo las condiciones de evaluación previstas por la Secretaría de Energía.

Quienes superen el límite de ingresos y no estén comprendidos dentro de alguna de esas situaciones dejarán de contar con el descuento que recibían automáticamente por residir en San Juan.

De cuánto era el descuento hasta ahora

San Juan había ingresado al régimen ampliado mediante la Ley 27.637 de 2021. Ese esquema estableció una reducción general del 30% para los usuarios incorporados por la ampliación y elevó la bonificación al 50% para determinados sectores considerados vulnerables.

En la provincia, el régimen llegó a alcanzar a más de 120.000 beneficiarios, entre hogares y otros usuarios contemplados por la normativa, según datos difundidos por la Legislatura de San Juan cuando se discutió la continuidad del sistema.

Eso no significa que todos esos usuarios perderán ahora el beneficio. Una parte podrá continuar dentro del esquema si cumple con las condiciones económicas o sociales establecidas. El número exacto de sanjuaninos que quedará afuera todavía dependerá de la implementación y de la situación particular de cada hogar.

El descuento también cambia en la factura

La reforma introduce otro cambio que tendrá efecto incluso sobre quienes continúen recibiendo asistencia.

Hasta ahora, las bonificaciones del régimen de Zona Fría se aplicaban sobre el cuadro tarifario. Con la nueva ley, el beneficio quedará concentrado en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el componente correspondiente al gas propiamente dicho.

De esta forma, el descuento ya no abarcará de la misma manera otros componentes de la factura, como distribución, transporte y cargas impositivas. Por ese motivo, incluso algunos usuarios que mantengan un subsidio podrían registrar una suba en el monto final que pagan.

Por qué se modificó el régimen

El sistema original de Zona Fría había sido creado para beneficiar a regiones con temperaturas extremas. En 2021 fue ampliado y pasó de alcanzar a alrededor de 950.000 usuarios a unos 4 millones de hogares distribuidos en distintas provincias.

Según las cifras expuestas durante el tratamiento legislativo, la denominada zona fría ampliada reunía actualmente unos 3,36 millones de usuarios, además de los aproximadamente 940.000 correspondientes al régimen histórico.

El Gobierno nacional argumentó durante el debate que buscaba focalizar los subsidios según ingresos y reducir el costo del sistema. Desde sectores que rechazaron la reforma se plantearon cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre las facturas de las provincias incorporadas al régimen durante 2021.

Cuándo se verá el impacto en las boletas

Por ahora no existe un monto uniforme que permita determinar cuánto pagará de más cada usuario sanjuanino. El impacto dependerá de su categoría, nivel de consumo, situación socioeconómica y de la reglamentación definitiva del nuevo esquema.

La implementación deberá establecer además cómo se realizará la identificación o inscripción de los hogares que puedan continuar con la asistencia. Los efectos más claros sobre las facturas sanjuaninas se conocerán una vez que el nuevo régimen quede reglamentado y comience a aplicarse plenamente.