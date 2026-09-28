Valle Fértil será escenario de un festival que combinará deporte aventura, cultura y paisajes imponentes

Valle Fértil tendrá al deporte aventura como protagonista con una nueva edición del FestiTrepe , un encuentro que busca reunir a escaladores, aficionados, principiantes e interesados en las disciplinas. La música, cultura y actividades recreativas serán parte de las propuestas que se sumarán al festival que se llevará a cabo en uno de los escenarios más atractivos que ofrece el departamento, como es la localidad de Las Tumanas.

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Será la tercera edición del encuentro que nació como una propuesta vinculada a la escalada y que, con el paso de los años, fue incorporando otras disciplinas. La iniciativa surgió tras la creación del proyecto San Juan Rock Trip, una experiencia que un grupo de amigos vinculados a la escalada comenzó a organizar en 2016 en distintos sectores de la provincia, con el propósito que fuera itinerante.

Oscar Reinoso, a cargo del emprendimiento Tumanas Extremo, uno de los espacios que participa de la organización, explicó a DIARIO DE CUYO que el FestiTrepe nace idea de trasladar el espíritu itinerante del Rock Trip a Valle Fértil y convertirlo en un encuentro propio del departamento.

La segunda edición se realizó en 2024, en San Agustín. Ahora, el encuentro vuelve con una propuesta renovada y con un nuevo escenario: Las Tumanas.

La nueva edición tendrá como eje la combinación de escalada, slackline y acrobacia aérea. Según explicó Reinoso, la incorporación de estas actividades busca ampliar la propuesta y aprovechar el crecimiento que algunas de ellas vienen teniendo en San Juan.

El desarrollo de nuevos espacios también forma parte de la apuesta. En San Agustín, la escalada tuvo un crecimiento durante varios años, mientras que en Astica también se realizaron encuentros. Ahora Las Tumanas se suma como otro escenario preparado para estas actividades.

“Es un escenario preparado para este encuentro y queda para el futuro”, destacó Reinoso.

Uno de los objetivos centrales del FestiTrepe es que encuentro no quede reservado para quienes ya tienen experiencia. La organización prevé talleres de iniciación en las distintas disciplinas, a cargo de personas capacitadas para que quienes quieran acercarse puedan hacerlo aun sin conocimientos previos.

“La idea principal es hacer el festi para quienes tienen conocimiento como para aquellos que no tienen conocimiento”, explicó Reinoso.

La intención es que los asistentes puedan descubrir estas actividades de una manera segura y acompañada, de la mano de expertos y en un escenario natural único.

La convocatoria al festival no solo despertó el interés de vallistas y sanjuaninos, sino de gente de otras provincias. Según Reinoso, se comunicaron personas de La Rioja, Salta, Santa Fe, San Luis y Córdoba con intención de participar.

Deporte durante el día y cultura por la noche

El FestiTrepe buscará aprovechar la llegada de visitantes para generar una propuesta que trascienda la jornada deportiva. La organización pensó un esquema que combine actividad física, recreación y cultura.

Una vez terminadas las actividades deportivas habrá momentos recreativos, sorteos con premios aportados por los sponsors y música.

Durante las noches del viernes y sábado habrá DJs musicalizando el denominado after de la jornada deportiva. El domingo, en cambio, la propuesta se volcará hacia una peña folclórica, con la intención de unir el deporte aventura con una expresión cultural tradicional. “Buscamos una simbiosis con la parte cultural”, explicó Reinoso.

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Para los organizadores, esta edición representa además un momento especial porque coincide con una nueva etapa del proyecto Tumanas Extremo, que lleva 12 años vinculado al turismo aventura. “Las expectativas son positivas, estamos muy motivados ya que estamos en la nueva etapa del proyecto”, expresó Reinoso.

La llegada a Las Tumanas es vista como una oportunidad para conectar el desarrollo deportivo con el turístico y, a partir de allí, generar una propuesta que involucre a distintos sectores de la comunidad.

El objetivo es que el FestiTrepe no es solo ser un evento puntual, sino una herramienta para fortalecer el crecimiento de estas disciplinas y dar vida a una estructura deportiva que pueda mantenerse durante el tiempo. “Encontrarnos en este nuevo espacio, que es un paraíso, nos permite una conexión con los distintos distritos”, señaló Reinoso.

El dato sobre el FestiTrepe en Valle Fértil

El encuentro se realizará en Las Tumanas, Valle Fértil, el 16,17 y 18 de octubre. Quienes deseen participar deben realizar una inscripción previa que incluye remera del encuentro, número para los sorteos, acceso a todos los talleres, alojamiento en zona de acampe durante los tres días, tropos de los sectores de escalda, además de información sobre espacios disponibles, equipamiento para las practicas y seguridad.

El costo de inscripción es de $35.000 y se puede abonar por transferencia. Las personas que se inscriban en el Bautismo de Escalada serán provistas del equipamiento necesario y estarán bajo la supervisión e instrucción del cuerpo de instructores destinado a la actividad. Los interesados se pueden inscribir en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e

Así, entre vías de escalada, líneas de slackline, acrobacias, música y folclore, el FestiTrepe buscará volver a poner a Valle Fértil en el mapa del deporte aventura y, al mismo tiempo, mostrar que detrás de cada disciplina existe una posibilidad de encuentro, de aprendizaje y de desarrollo turístico y cultural para el departamento.