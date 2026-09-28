Dos programadores sanjuaninos desarrollaron una herramienta para los que buscan ingresar al Poder Judicial

Todo comenzó días antes del primer examen de ingreso al Poder Judicial. Una amiga en común de los programadores sanjuaninos Edgardo Lucero y Luciano Núñez les comentó que deseaba contar con una herramienta para poder practicar antes de cada prueba, y como una buena idea disparadora ambos desarrollaron una herramienta en donde los sanjuaninos pueden practicar dactilografía, ortografía y la prueba de conocimientos teóricos jurídicos. Actualmente la herramienta no solo continúa disponible, sino que se viralizó, siendo un fenómeno en redes sociales.

Gracias a la ayuda de la inteligencia artificial y a tener conocimientos previos sobre el desarrollo de sitios web, el desafío no fue complejo para los jóvenes que apostaron a crear una herramienta que fuera de ayuda para los demás. “La primera versión la terminamos en una tarde. Lo que llevó tiempo fue lo que vino después: darle nuestra impronta, ajustar el criterio de corrección, agregar y sacar elementos, mudarla a un entorno seguro en la nube y prepararla para soportar mucho tráfico con miles de personas practicando, todas cronometradas al mismo tiempo” , explicó Edgardo en contacto con DIARIO DE CUYO.

Sin duda el mayor desafío al desarrollar la primea prueba hacerla lo más parecida posible a la que toma el Poder Judicial, teniendo en cuenta que la misma no cuenta la cantidad de palabras escritas en la prueba de dactilografía, por ejemplo, sino que solo toma las palabras correctas. Además, se propusieron trasladar información de importancia al usuario, al exponer los puntos donde se detectaron los errores, para que la practica fuera provechosa.

Con una repercusión masiva, los jóvenes no descartan desarrollar nuevas herramientas vinculadas a la educación y el aprendizaje, que sean accesibles de manera gratuita.

Cualquier persona con una computadora puede acceder a las pruebas. La sugerencia de los programadores es hacer el ingreso vía computadora, ya que es la modalidad que se utiliza para la toma de los exámenes. Todas las instancias están cargadas en el sitio web https://lucianonunnez.com/academy/home

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Dactilografía: La primera prueba consiste en escribir un texto sin errores de ortografía en un periodo de tiempo determinado. Los programadores desarrollaron tres modos.

El simulacro reproduce el modelo de la prueba real, es decir, cuatro minutos de reloj que arrancan con la primera letra, un texto jurídico para copiar y el mismo criterio de conteo. Presentan una opción para practicar viendo los errores marcados y otra sin ninguna ayuda, como sucede en la evaluación real.

Al terminar muestra si se llegó a las 100 palabras y desglosa dónde se registraron faltas de tildes y ñ, mayúsculas, puntuación, letras cambiadas, palabras salteadas.

Otra de las propuestas es una guía de ritmo, que traduce la meta a algo manejable: 25 palabras correctas por minuto.

El tercer modo es un juego de palabras jurídicas que caen en pantalla y hay que escribir con su tilde exacta antes de que lleguen abajo, pensado para automatizar el vocabulario que más aparece en estos textos, del tipo "prórroga", "jurisdicción" o "apercibimiento", conceptos que servirán para las próximas instancias.

Ortografía: La prueba está enfocada en la corrección de errores de documentos jurídicos, para familiarizarse con los términos y los modos.

Teoría: Sin duda es la evaluación más compleja de las tres, ya que requiere una preparación previa sobre contenido jurídico. Para el armado de esta prueba, los programadores se basaron en el material de estudio disponible que publicó el Poder Judicial.

Es importante aclarar que se trata de una herramienta independiente que se desarrolló para ayudar a la comunidad sanjuanina a estar preparada, sin tener relación o un aval del Poder Judicial.

Una primera prueba exitosa y el puntapié para pensar en más herramientas para la comunidad

De acuerdo a los números brindados por Lucero, en una semana registraron 12.104 cargas del simulador y 39.353 intentos de práctica, es decir, más de tres por visita, lo que indica que la gente no entra a mirar sino a entrenar.

“El dato que más nos interesa como resultado es otro. Entre quienes practicaron cinco veces o más, la velocidad subió de 21 a 25,4 palabras por minuto, apenas por encima de la meta, pero la precisión pasó del 75,5% al 93%. O sea que la mejora grande no estuvo en escribir más rápido sino en dejar de equivocarse, que es exactamente lo que define la primera prueba. Es la confirmación práctica de la hipótesis con la que arrancamos”, sostuvo el joven.

Mientras continúa avanzando el examen de ingreso al Poder Judicial, estas herramientas van ganando mayor terreno y son varias las opciones que se ofrecen a los sanjuaninos. Para Lucero es un uso interesante de la tecnología en general y de la IA en particular. “Acá hay más de doce mil personas preparándose para una prueba donde históricamente aprueba una de cada cinco, y muchas quedan afuera por algo entrenable. Que una herramienta gratuita pueda mover esa aguja, aunque sea un poco, me parece más valioso que cualquier demostración técnica”, reflexionó.

La intención de la dupla Lucero – Núñez es continuar analizando las necesidades de la comunidad para facilitar el acceso a la tecnología, por medio de distintas herramientas, de manera gratuita abierta a la comunidad.