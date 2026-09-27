Brusco cambio de clima en San Juan: del calor de 31°C al frío y los chaparrones en menos de 48 horas

San Juan se prepara para un brusco cambio de tiempo. Después de un domingo que tendrá al calor como protagonista, con sol y una temperatura máxima que llegará a los 31°C, las condiciones comenzarán a modificarse desde el inicio de la semana.

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Domingo primaveral y con una máxima de 30ºC: así estará el tiempo en San Juan este 27 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo todavía se podrá disfrutar de una jornada típicamente cálida, con cielo despejado y poco viento. Sin embargo, será una de las últimas postales de temperaturas elevadas antes de la llegada de un frente frío.

El cambio se hará evidente durante el lunes. La inestabilidad irá ganando terreno y se esperan chaparrones durante la tarde y la noche, acompañados por viento del sector Sur.

La temperatura también empezará a retroceder: la máxima prevista será de 24°C, mientras que la mínima rondará los 17°C. En tanto, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

El marcado descenso térmico tendrá su punto más evidente el martes. Para esa jornada también se anuncia la posibilidad de lluvias y una temperatura máxima de apenas 15°C.

La diferencia será notoria: entre el domingo y el martes habrá alrededor de 16 grados menos en la temperatura máxima.

Después del ingreso del frente frío, el panorama comenzará a mejorar de manera progresiva. El miércoles se espera una recuperación, con una máxima cercana a los 25°C.

La tendencia continuará durante el jueves, aunque con algunos grados menos: se prevé una máxima de 23°C.

Y hacia el cierre de la semana volverá el calor. Para el viernes, el termómetro podría trepar nuevamente hasta los 35°C, dejando atrás el breve período de frío que marcará el comienzo de la semana.

Así, San Juan tendrá por delante una semana de marcados contrastes: del sol y los 31°C del domingo, a los chaparrones, el viento y los 15°C del martes, para luego volver paulatinamente a temperaturas más elevadas.