Dos escuelas sanjuaninas llegaron a la final de un concurso nacional de escritura

Dos escuelas sanjuaninas lograron meterse en la instancia final de la sexta edición del concurso nacional de escritura "Alumnit@s - Argentina te escuchamos", con relatos elaborados por estudiantes que rescatan historias, leyendas y referencias vinculadas con la identidad de la provincia.

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Los trabajos seleccionados son “El mensaje en la botella”, de la escuela Presidente Avellaneda, escrito por Ciro Benjamín Páez Díaz, Ian Ángel Ruiz y Alexis Mateo Vera Ramos; y “El secreto de las termas de La Laja”, de la escuela Juan Mantovani, realizado por Alma Josefina Ruiz Álvarez y Maite Zoe Lara Mercado.

Ambos relatos fueron elegidos por el jurado de esta sexta edición y ahora competirán dentro de la región Cuyo. La selección de los finalistas no establece un orden de mérito: los tres primeros puestos regionales serán definidos mediante una votación online abierta al público.

La votación se realizará este lunes 28 de septiembre, desde las 10:30, a través de la página oficial del concurso: https://eokprod.com/alumnits-6ta-edicion/

Quienes quieran acompañar a los estudiantes sanjuaninos deberán ingresar al sitio, acceder al apartado “Evento de votación”, ingresar a la instancia online habilitada, consultar los escritos seleccionados de la región Cuyo y elegir entre los trabajos que forman parte de la final regional.

Desde el ámbito educativo sanjuanino destacaron el reconocimiento obtenido por los estudiantes y el trabajo que realizan las escuelas para acompañar sus procesos de aprendizaje. “Siempre es un orgullo que se destaque a nuestros estudiantes. Ellos ya son ganadores para nosotros y no nos sorprende, porque en cada aula muchos estudiantes están logrando grandes cosas gracias a su compromiso y a una política educativa clara y efectiva como el ‘Comprendo y Aprendo’”, señalaron.

Una propuesta que cruza generaciones

Alumnit@s es un concurso destinado a estudiantes escolarizados de entre 10 y 15 años, con participación de chicos de Argentina y otros países. La propuesta busca recuperar mitos, leyendas, héroes y elementos culturales propios de cada región para transformarlos en relatos que, además, puedan plantear posibles respuestas a problemáticas actuales.

La iniciativa también apunta a generar un espacio de intercambio entre estudiantes, familias y distintas generaciones, utilizando la escritura como una herramienta para rescatar historias y poner en valor las identidades locales.

En esta sexta edición participaron estudiantes de Argentina, Uruguay, España, Colombia y México. La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y guionista Osvaldo Boscacci, el ilustrador y escritor Pablo Bernasconi, la actriz y conductora Muni Seligmann, la historietista Maitena Burundarena y la exarquera de la Selección Argentina de Hockey Belén “Goofy” Succi.

En total, 18 escritos llegaron a esta instancia final sin un orden de mérito establecido. Ahora será el voto del público el que determine las posiciones definitivas de cada región.

Para San Juan, la definición tendrá un atractivo especial: dos historias nacidas en sus aulas buscarán quedarse con uno de los tres primeros lugares de Cuyo.