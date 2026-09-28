A pesar del Súper RIGI, el refinado de cobre no es la opción más rentable para San Juan

S i las inversiones de los proyectos de cobre de San Juan se concretan, la provincia tendrá a principios de la próxima década la oportunidad de exportar este metal al mundo. Podrá hacerlo principalmente en dos formatos: cátodos listos para su uso industrial o concentrado de mineral de cobre. Está también la posibilidad técnica de que este último subproducto se refine, pero el mercado global actual no plantea ventajas económicas para que esto suceda.

Tras el lanzamiento del Súper RIGI, que preveía beneficios incluso mayores que el régimen original , en especial ganancias del 15% en lugar del 25%, se abrió la posibilidad para este tipo de industria. Este proyecto aún no fue tratado y está dentro de la agenda de trabajo del Senado de la Nación. Aun así, a pesar de las buenas condiciones internas, esta vez es el mercado internacional el que baja la expectativa de la instalación de refinerías.

Es que en la actualidad el proceso de transformar el concentrado de cobre se hace cada vez más en fundiciones de Asia, en especial en China, debido a que este país produce mucho más barato que el resto. Incluso Chile, principal productor de minería del cobre, terminó cediendo parte de su capacidad de industrialización al mercado asiático.

En Argentina se habló de la posibilidad de avanzar con refinerías de cobre tras el anuncio del Súper RIGI, que cuenta con el marco para hacer una de estas plantas industriales. Pero incluso con esos beneficios, es posible que la producción en el país no cuente con los mayores beneficios económicos.

A esto se suma que en el plan total de inversión de un proyecto de este metal, puede representar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares más al costo. Mientras que en el proceso de agregado de valor representa solo entre 5 y un 15% entre todo el proceso de extracción del mineral.

Según datos de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), mientras en el gigante asiático la producción de una tonelada de metal a partir del concentrado de cobre tiene un costo de 58 dólares, en Chile este alcanza los 280 dólares. Esto en parte explica que el país sudamericano tenga un 60% de su capacidad instalada sin utilizar, prefiriendo enviar a Asia sus concentrados, que están cerca de representar el 75% de sus exportaciones.

Esta misma lectura fue la de la Agencia Internacional de Energías (IEA por sus siglas en inglés). La institución global mostró cómo el único país que tuvo crecimiento en su capacidad de refinado de cobre fue China y que la ampliación de esto, sumado a que la oferta de concentrados a nivel global no aumentó al mismo ritmo, las ganancias de refinadoras llegaron a ser prácticamente de cero.

Cuánto invierte la minería en llegar hasta el refinado

Que una mina produzca concentrado de cobre o cátodos no depende de lo que quiera gastar la empresa, sino de las condiciones naturales del yacimiento. De esta manera solo los que dan con una zona que tiene óxidos de cobre pueden planificar una planta que haga cobre del 99,9% de pureza en el lugar. En el caso de San Juan estas condiciones la tienen Los Azules y Filo del Sol, pero solo en parte del yacimiento, por lo que Vicuña producirá mayoritariamente concentrado.

Al analizar cuánto más tiene que gastar una firma para convertir el concentrado en metal refinado, el cálculo arroja que solo representa una incorporación de valor de hasta el 15% más. La mayor parte del trabajo y por lo tanto lo que compone el precio final del metal está concentrado en las etapas de explotación y concentrado.

Al ver el Opex, los gastos operativos o costos recurrentes, el componente principal del precio del cobre está en la mina y la extracción del mineral. Esto incluye voladura, carga y transporte del mineral pesado y otras gestiones del proyecto y representa entre el 40 y el 50% del costo operativo.

En segundo lugar está la concentración, que en la mayoría de los proyectos de San Juan se realiza con el proceso de triturado y luego molienda, que es la de mayor uso intensivo de energía, para su posterior flotación. Este último proceso obtiene los concentrados que son el producto final de venta.

Competencia y mercados objetivos

Antes de pensar en instalar una fundición en Argentina, es clave ver que en la actualidad existe mayor capacidad instalada de refinamiento que oferta de concentrados de mineral de cobre. Esto se debe especialmente a los avances de inversiones en China, que pasó de 2 toneladas métricas en 2005 a 11.9 toneladas métricas en 2025, según los datos de la IEA.

Mientras tanto, la ampliación de la producción de cobre no creció de la misma manera y el único impulso que se dió hasta ahora fue el de República del Congo. Aun así, hay capacidad ociosa en todo el mundo y esto deprime aún más los precios. En este esquema, las refinerías chinas, con mayores subsidios a, por ejemplo, la energía, terminan quedándose con la mayor parte del mercado global.

Desde la IEA también detallaron que otros mercados, como el Estados Unidos y Europa, no están comprando mayor cantidad de concentrados, en su lugar adquieren en su mayoría cátodos de cobre. Es Asia el principal objetivo de los productores de cobre en concentrados, en especial porque se espera que sea esta región la que más incorpore este metal para la transición energética.

A esto se suma otro cuello de botella para la idea de la instalación de refinerías en Argentina: los costos energéticos y de mano de obra son el mayor componente del precio, además de mano de obra y en especial combustibles. Una de las claves para bajar los costos es la continuidad de trabajo de las plantas, algo que Argentina no podrá asegurar hasta que haya avanzado su producción de cobre.

Y aun así, para mantener valores competitivos es fundamental lograr una gran escala productiva, por lo que la puesta en marcha de un proyecto no destrabará esta posibilidad, sino que dependen de que haya varias minas produciendo concentrado para una hipotética refinería.