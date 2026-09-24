Glencore Pachón destinó $407 millones a programas de formación educativa en Calingasta

En el marco del mes de la educación , Glencore Pachón puso en valor las distintas iniciativas que desarrolla en Calingasta como parte de su programa comunitario. Durante 2026, la empresa destinó $407 millones a proyectos educativos y de formación , con propuestas que alcanzaron a más de 1.000 beneficiarios entre niños, jóvenes, trabajadores, emprendedores y docentes.

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La educación es presentada por la compañía como uno de los ejes de su trabajo comunitario, con iniciativas orientadas a generar oportunidades de formación, fortalecer capacidades locales y acompañar el desarrollo de talento en Calingasta . En ese contexto, este año Glencore Pachón recibió del Gobierno de San Juan el Sello de Compromiso con la Alfabetización , por su aporte al Plan Provincial de Alfabetización Comprendo y Aprendo, impulsado por el Ministerio de Educación.

“Cada iniciativa educativa que impulsamos busca fortalecer las capacidades de la comunidad. Procuramos brindar herramientas que puedan acompañarlos en sus distintos desafíos y ampliar sus oportunidades”, señaló María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón .

Entre las iniciativas más recientes se encuentra “Tu Futuro” , un programa financiado íntegramente por Glencore Pachón e implementado por Fundación Forge. Como experiencia piloto, contempla 40 becas para jóvenes de Calingasta de entre 18 y 24 años , quienes durante un año recibirán capacitación vinculada con liderazgo emocional e inserción laboral.

La propuesta surgió a partir de los resultados de un estudio diagnóstico sobre salud mental en adolescentes desarrollado por Glencore Pachón junto con el Gobierno de San Juan y la Fundación Fundar, con el objetivo de identificar necesidades de los jóvenes del departamento.

La compañía también impulsa acciones vinculadas con la formación en oficios. Este año, junto con la Fundación UOCRA, desarrolló una capacitación en construcción en seco que permitió que 22 integrantes de la comunidad obtuvieran certificación del IERIC.

La propuesta apunta a mejorar las posibilidades de empleabilidad y brindar conocimientos que puedan ser utilizados tanto dentro de la industria minera como en otras actividades productivas.

En 2025, además, se desarrollaron diplomaturas universitarias en Desarrollo de Emprendimientos Alimenticios con Identidad Regional y Mantenimiento e Instalación de Fibra Óptica, en articulación con la Universidad Nacional de San Juan, la Municipalidad de Calingasta y la empresa Caterwest. Esas iniciativas alcanzaron a 43 personas.

También se realizaron capacitaciones en asistencia de perforación y técnicas de andamiaje, con 28 y 22 participantes respectivamente.

Apoyo a emprendedores y productores

Otro de los ejes está relacionado con el fortalecimiento de la cadena de valor local. Desde 2022, Glencore Pachón desarrolla el Fondo Impulso Emprendedor, que ofrece capacitaciones abiertas sobre comunicación digital, marketing, finanzas y otras herramientas destinadas a emprendedores.

Hasta el momento, 89 emprendedores fueron beneficiados con equipamiento y mentorías personalizadas, mientras que las capacitaciones abiertas alcanzaron a más de 300 habitantes de Calingasta.

La empresa también brinda apoyo técnico a productores caprinos y ovinos del departamento, con formación en asistencia veterinaria básica, sanidad y manejo de establecimientos productivos.

Escuelas técnicas y prácticas en El Pachón

El vínculo con las instituciones educativas también incluye a los estudiantes de la Escuela Técnica Manuel Savio de Calingasta, quienes tienen la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes en el campamento Pampa del Indio.

En marzo, alumnos de esa institución participaron además del monitoreo participativo de agua que desarrolla el proyecto, donde conocieron técnicas de muestreo y trabajaron junto al área de Ambiente de la compañía.

Durante la última campaña de perforación en El Pachón también se realizó la primera edición de un programa de aprendices, destinado a técnicos egresados de Calingasta. La propuesta buscó brindarles su primera experiencia laboral en el proyecto, con acompañamiento y supervisión del equipo de Higiene y Seguridad.

“Las nuevas generaciones serán protagonistas en el desarrollo de la minería de San Juan”, sostuvo Basualdo al referirse a este tipo de iniciativas.

Huertas hidropónicas en las escuelas

En el nivel primario, uno de los proyectos desarrollados durante este año fue el de Huertas Hidropónicas Escolares, implementado en las 17 instituciones primarias de Calingasta.

La iniciativa incluyó talleres destinados a docentes y alumnos de quinto grado, quienes aprendieron a construir y utilizar este tipo de huertas y conocieron sus beneficios relacionados con el uso eficiente del agua y la producción sustentable de alimentos.

Además, las escuelas recibieron módulos hidropónicos para continuar con la experiencia educativa. El objetivo es que los estudiantes puedan incorporar conocimientos sobre sostenibilidad, ciencia y producción responsable a partir de actividades prácticas.

En materia de infraestructura, Glencore Pachón también avanza con la construcción de una sala para niños de tres y cuatro años en la Escuela Primaria Juan Pedro Esnaola de Barreal, que incluirá un grupo sanitario y beneficiará a más de 90 niños.

Educación ambiental y acceso a la ciencia

La agenda educativa de la empresa incluye además propuestas vinculadas con el cuidado ambiental. Entre ellas se encuentran capacitaciones sobre uso eficiente de la energía en Barreal y Villa Calingasta, desarrolladas junto con Trielec y Schneider Electric, además de talleres sobre reciclado y reutilización de materiales.

Otra de las iniciativas que se mantiene desde hace años es “Por un cielo sin contaminación”, programa que se desarrolla desde 2009 y permite que alrededor de 250 docentes y alumnos de sexto grado de las escuelas primarias de Calingasta visiten anualmente los observatorios astronómicos y el Parque Nacional El Leoncito.

La actividad se realiza en articulación con CASLEO, CESCO y la Administración de Parques Nacionales, mientras Glencore Pachón aporta el traslado y el almuerzo para facilitar la participación de los estudiantes y docentes.

De esta manera, la compañía sostiene un esquema de iniciativas que abarca alfabetización, capacitación laboral, formación técnica, emprendedurismo, educación ambiental, ciencia e infraestructura escolar, con el foco puesto en acompañar las distintas etapas de formación y ampliar las oportunidades educativas y laborales dentro de Calingasta.