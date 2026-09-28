    • 28 de septiembre de 2026 - 06:44

    Instalar un aire acondicionado en San Juan ronda los $360.000 y la puesta a punto supera los $100.000

    El valor corresponde a un equipo de 3.000 frigorías. El sector anticipa una temporada de mayor actividad y advierte sobre la importancia de contratar técnicos capacitados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina con la llegada del verano y como sucede todos los años, previo a ello, profesionales vinculados a la instalación y mantenimiento de aires acondicionados insisten en la puesta a punto de los equipos con anticipación. En ese sentido, desde el Cámara Argentina Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (CACAAV) filial San Juan compartieron detalles en torno a los costos que se estarán barajando esta temporada.

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    Conforme detalló Jaime Carrillo, técnico matriculado y referente en Cuyo de la CACAAV, en lo que respecta a instalación, se ha registrado un incremento de casi 30% en materiales comparado con la temporada anterior, trasladándose el aumento al costo final del trabajo. Tomando ese porcentaje de referencia, la instalación básica de un split de unas 3.000 frigorías ronda los $360.000, incluyendo materiales y mano de obra. Comparando con la temporada pasada, el mismo trabajo tenía un costo promedio de $280.000.

    Por su parte, en lo que respecta a limpieza y mantenimiento de los equipos antes de su uso intensivo, el valor de referencia es de $120.000. “Puede bajar o subir el precio, depende de la capacidad del aire o del tipo de trabajo que haya que hacerle”, aseguró Carrillo en contacto con DIARIO DE CUYO.

    Por su parte Carrillo también explicó que, pese a que la temporada aun no arranca, están registrando una demanda similar a la que se detectaba durante la temporada pasada. Consultas orientadas en precios son las que terminan condicionando si se avanza o no sobre un trabajo.

    “Para los equipos utilizados de manera intensiva durante toda la temporada, la recomendación es realizar un mantenimiento profesional una vez al año. En aparatos con menor uso, el intervalo puede extenderse a dos o tres años. En cambio, la limpieza de los filtros es una tarea que debería hacer periódicamente el usuario y, durante períodos de utilización frecuente, se recomienda controlarlos aproximadamente cada 15 días”, aseguró el especialista.

    La importancia de acudir a un técnico matriculado

    Más allá del precio, desde el sector ponen el foco en quién realiza el trabajo. Las nuevas tecnologías incorporadas a los equipos obligan, según Carrillo, a recurrir a personal técnicamente idóneo y matriculado.

    El especialista recomienda no conformarse con la respuesta de un instalador que diga estar matriculado. El usuario puede pedir la credencial física vigente, comprobar la identidad de la persona y verificar la matrícula en el registro oficial de CACAAV.

    También aconseja solicitar, una vez finalizado el trabajo, el Informe de Instalación, donde quedan registrados los datos del equipo, del técnico y de los controles realizados. A esto se suma la recomendación de pedir una garantía escrita por la instalación de al menos seis meses.

    Así, con un costo que pasó de unos $280.000 a $360.000 en un año para una instalación residencial de referencia, el inicio de la temporada de calor vuelve a poner al aire acondicionado entre los gastos que deben prever los hogares sanjuaninos. Y mientras los precios ocupan un lugar central en la decisión de compra, el sector insiste en que la capacitación del instalador y una correcta puesta en funcionamiento también forman parte del costo real de estrenar un equipo.

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