Efecto El Niño y tibio movimiento en las ferreterías sanjuaninas: muchas consultas y el foco puesto en el asesoramiento

Con la llegada de la primavera y la mirada puesta en el verano, las ferreterías sanjuaninas comenzaron a registrar un movimiento asociado, principalmente, a trabajos preventivos en techos y viviendas debido a lo que puede generar El Niño en materia de precipitaciones. En el sector describen un escenario donde hay mayor cantidad de consultas consultas y algunas ventas, pero lejos de un boom. Mientras, los clientes buscan asesoramiento para elegir los materiales adecuados frente a la posibilidad de un período con mayores precipitaciones.

Cómo se preparan los techos para El Niño ante la llegada de las lluvias

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que los comerciantes han registrado ventas vinculadas a reparaciones o acciones preventivas por lo que puede llegar a pasar en San Juan con las lluvias en verano, aunque de manera moderada. “Hemos visto ventas, consultas y la gente de un cierto nivel económico está arreglando sus casas de manera preventiva” , señaló el empresario local.

El movimiento se nota especialmente en el mostrador, aunque no se traduce del todo en las cajas registradoras. Los clientes llegan con dudas sobre qué material utilizar, cuánto necesitan y cuál es la diferencia entre las alternativas disponibles, sobre todo, sus costos.

“Hay un importante movimiento, pero no es un boom de ventas. Se está notando que hay preguntas, consultas, los albañiles están trabajando en colocación de membrana o limpieza de techos y los tratamos de asesorar” , explicó Janavel.

En ese contexto, uno de los puntos que los ferreteros buscan fortalecer es precisamente el asesoramiento como elemento diferenciador frente a las compras online, para potenciar las ventas en los locales. Ante ello, Janavel precisó que los comerciantes aprovechan la oportunidad para agregar valor a la venta presencial por medio de la ayuda que brindan para identificar qué solución necesita el cliente según el tipo de trabajo a realizar y acompañarlo también con los elementos complementarios.

Membranas y productos para prevenir filtraciones, el foco de las consultas

Entre los productos más consultados aparecen las membranas, utilizadas para impermeabilizar techos y prevenir filtraciones. Janavel indicó que actualmente los precios se mueven en un rango amplio, justamente por las diferencias de calidad, marca y peso.

Según el dirigente, una membrana puede costar actualmente entre $35.000 y $70.000. El valor está relacionado, entre otros factores, con el asfalto utilizado en su fabricación y con la incidencia del precio del petróleo. Otra alternativa es la membrana líquida, utilizada principalmente para resolver grietas y realizar reparaciones puntuales. El tarro de 20 litros ronda entre $80.000 y $120.000, mientras que el envase de 10 litros se ubica alrededor de los $50.000, según los valores aportados por la Cámara.

Pero la compra no termina necesariamente en el producto principal. Rodillos, cepillos, lijas, pintura asfáltica y otros elementos forman parte de los materiales que suelen requerirse para completar los trabajos.

Así, en la previa de la temporada de lluvias, el movimiento en las ferreterías sanjuaninas aparece más ligado a la prevención y las consultas que a una explosión de ventas. Sin embargo, las expectativas están puestas en un incremento de demanda a medida que el verano se vaya acercando y las lluvias se hagan presente en la diaria sanjuanina.