San Martín se durmió feo en Paraná y Patronato no se lo perdonó para golear

El Verdinegro perdió por 3-0 en la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. Fue expulsado Sebastián González.

Una caída inesperada. Un cachetazo impensado para el Atlético San Martín en Paraná y es que con dos errores en el primer tiempo y el condicionamiento en el complemento, el Verdinegro se terminó exponiendo a la goleada de un Patronato que ganó por 3-0 y sueña con quedarse en la Primera Nacional.

Renzo Reynaga, en dos oportunidades y Tomas Attis marcaron los goles de Patronato. Mientras que en San Martín fue expulsado su capitán, Sebastián González a los 25' del complemento. El domingo próximo, San Martín buscará volver al triunfo recibiendo a Almagro por la fecha 32.

Dos golpes de nocaut. Dos mazasos del que San Martín no se pudo reponer le terminaron costando el primer tiempo en Entre Ríos. A los 2' cuando apenas se estaban terminando de acomodar, el grandote Reynaga aguantó la marca, se acomodó y la clavó abajo, contra el palo derecho del arco de Díaz Robles. Un madrugón que desacomodó a todo San Martín. Un gol desde el vestuario que armó otro partido. Y después, sobre los 39' otra de Reynaga, calcada a la primera, para aguantar marcas y sacar el derechazo que otra vez venció a Díaz Robles.

Contundencia absoluta en Patronato que llegó poco y no perdonó pero en el medio, desde aquel primer gol hasta el segundo, San Martín intentó ser el San Martín prolijo, con buena circulación de pelota. Le costó despertarse y sobre la media hora del primer tiempo, recién llevó peligro. Fue Rossi con un remate débil y luego, en un centro de Murillo que no alcanzó a conectar Funez. Buen juego, poco gol. Esa fue la condena Verdinegra que en dos distracciones se quedó abajo contra un Patronato que acertó las que tuvo. Dos regalos, dos golpes y el desafío listo para intentar revertirlo en el complemento.

Y Schiapparelli lo pensó así porque para el segundo tiempo metió cambios ofensivos desde el reinicio, apuntando a presionar a Patronato. San Martín tuvo la posesión, la siguió tratando más que bien a la pelota pero no tuvo potencia en el ataque. Nunca pudo generar peligro de verdad y Patronato se le acomodó para jugarle de contra. A los 25' se complicaría todo en el Verdinegro por la roja directa al Pulpito González. Ahi, San Martín ya fue para adelante porque tenía que hacerlo pero sin demasiado criterio. Lo buscó pero se desprotegió feo y Patronato casi lo liquida con dos jugadas: una de Attis y otra de Soldano. Cerca de los 40' San Martín tendría la más clara cuando Juncos le quemó las manos a Alan Sosa, pero no alcanzó para el descuento.