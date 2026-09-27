San Martín tuvo una tarde negra en su defensa y cayó 3-0 ante Patronato

San Martín tuvo una tarde negra en Paraná y terminó goleado 3-0 ante Patronato, por una nueva 31ª fecha de la Primera Nacional.

San Martín se durmió feo en Paraná y Patronato no se lo perdonó para golear

Justo el 27 de septiembre, día en que el club de Concepción celebró un nuevo aniversario de su fundación , el Verdinegro mostró una de sus versiones más flojas del campeonato y se volvió de Entre Ríos con una dura goleada y mucho para trabajar de cara al futuro si quiere tener chances de pelear en el Reducido.

El equipo de Alejandro Schiapparelli nunca logró acomodarse en el campo de juego y sufrió especialmente en defensa. Patronato aprovechó rápidamente los errores del conjunto sanjuanino y encontró una ventaja que después supo administrar hasta quedarse con los tres puntos.

Apenas habían transcurrido dos minutos del primer tiempo cuando Renzo Reynaga apareció para marcar el 1-0. El delantero aprovechó una acción por el sector izquierdo de la defensa verdinegra y puso en ventaja al conjunto entrerriano tras enganchar hacia el medio y vencer la resistencia del arquero Sebastián Díaz Robles con un disparo abajo.

San Martín intentó reaccionar, pero no encontró juego en la mitad de la cancha y prácticamente no consiguió abastecer a sus delanteros. Patronato, en cambio, encontró espacios cada vez que atacó y volvió a golpear sobre el cierre de la primera etapa.

A los 39 minutos, nuevamente apareció Reynaga para ampliar la diferencia. La jugada tuvo una resolución prácticamente calcada a la del primer gol, otra vez con una acción por la izquierda que expuso las dificultades defensivas del equipo sanjuanino. El 2-0 fue un golpe del que San Martín ya no pudo recuperarse.

En el complemento, Schiapparelli movió el banco en busca de una reacción, pero los cambios no modificaron el desarrollo del partido. San Martín siguió sin encontrar claridad para generar peligro y Patronato controló el trámite con la tranquilidad que le daba la ventaja.

Para colmo de males, una jugada en la que Sebastián González fue a trabar terminó con la expulsión del “Pulpito” a instancias del árbitro Juan Pablo Loustau. Así se fue de la cancha el único que al menos intentó algo distinto en el conjunto sanjuanino.

Cuando el encuentro llegaba a su final, Patronato volvió a aprovechar una falla defensiva. Un centro encontró completamente solo a Tomás Attis, quien conectó de cabeza y marcó el 3-0 definitivo.

De esta manera, San Martín sufrió una goleada en una jornada que debía ser especial por el aniversario de la institución. Con apenas seis capítulos por delante en la Primera Nacional, el Verdinegro deberá trabajar durante la semana para corregir los numerosos problemas defensivos y recuperar el juego ofensivo que le permita sostener su pelea en la zona de clasificación al Reducido.