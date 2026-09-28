Un apostador sanjuanino ganó más de $9 millones en el Quini 6

Ocurrió en la modalidad "Siempre Sale" del sorteo N° 3412. La boleta ganadora fue vendida en la Agencia 306 del departamento Pocito.

Un apostador de la provincia de San Juan se convirtió en el único ganador de un importante premio en el último sorteo del Quini 6, llevado a cabo el domingo 27 de septiembre. El afortunado logró cinco aciertos en la tradicional modalidad "Siempre Sale" correspondiente al sorteo N° 3412, alzándose con un pozo exacto de $9.329.947.

Según los datos oficiales, la boleta fue confeccionada y vendida en la Agencia N° 306, ubicada en el departamento Pocito. La combinación de números que le dio la suerte al sanjuanino estuvo integrada por los números 01, 07, 10, 11, 31 y 32.