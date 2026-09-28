    • 28 de septiembre de 2026 - 13:03

    Un apostador sanjuanino ganó más de $9 millones en el Quini 6

    Ocurrió en la modalidad "Siempre Sale" del sorteo N° 3412. La boleta ganadora fue vendida en la Agencia 306 del departamento Pocito.

    quini 6
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un apostador de la provincia de San Juan se convirtió en el único ganador de un importante premio en el último sorteo del Quini 6, llevado a cabo el domingo 27 de septiembre. El afortunado logró cinco aciertos en la tradicional modalidad "Siempre Sale" correspondiente al sorteo N° 3412, alzándose con un pozo exacto de $9.329.947.

    Leé además

    Luis Ávila, el escritor sanjuanino que escirbió dos guiones para el Ciclo de Mitos y Leyendas Argentinos, producido por Cultura de la Nación. El segundo, El desertor, estrenará en octubre en el Palacio Libertad. 

    El escritor sanjuanino Luis Ávila vuelve al Palacio Libertad
    se fue de san juan a los 18 anos y hoy triunfa en barcelona: la historia del estilista que conquisto europa

    Se fue de San Juan a los 18 años y hoy triunfa en Barcelona: la historia del estilista que conquistó Europa

    Según los datos oficiales, la boleta fue confeccionada y vendida en la Agencia N° 306, ubicada en el departamento Pocito. La combinación de números que le dio la suerte al sanjuanino estuvo integrada por los números 01, 07, 10, 11, 31 y 32.

    Desde la organización recordaron a la comunidad la importancia de revisar las boletas jugadas en dicha agencia, ya que la fecha límite de prescripción para reclamar el cobro del premio vence el próximo 13 de octubre de 2026.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El control lo realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

    Un sanjuanino conducía con el quíntuple de alcohol en sangre permitido, no tenía DNI y sorprendió con una pregunta a los agentes

    Foto: sisanjuan.

    El sanjuanino Lucas Garcés ganó una medalla de plata para Argentina en los ODESUR

    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó casi $30 millones en el Quini 6: también hubo otros dos afortunados

    gran triunfo de universitario: gano a teqüe con bonus y sigue firme en el top 8 oro

    Gran triunfo de Universitario: ganó a Teqüe con bonus y sigue firme en el Top 8 Oro