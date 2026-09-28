Un apostador sanjuanino ganó más de $9 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de San Juan se convirtió en el único ganador de un importante premio en el último sorteo del Quini 6, llevado a cabo el domingo 27 de septiembre. El afortunado logró cinco aciertos en la tradicional modalidad "Siempre Sale" correspondiente al sorteo N° 3412, alzándose con un pozo exacto de $9.329.947.
Según los datos oficiales, la boleta fue confeccionada y vendida en la Agencia N° 306, ubicada en el departamento Pocito. La combinación de números que le dio la suerte al sanjuanino estuvo integrada por los números 01, 07, 10, 11, 31 y 32.
Desde la organización recordaron a la comunidad la importancia de revisar las boletas jugadas en dicha agencia, ya que la fecha límite de prescripción para reclamar el cobro del premio vence el próximo 13 de octubre de 2026.