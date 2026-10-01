Valle Fértil homenajeó a su héroe: el destacamento de Bomberos Voluntarios lleva el nombre de Carlos Heredia

El pueblo de Valle Fértil vivió una jornada cargada de profunda emoción y respeto al rendir tributo a uno de sus hijos más queridos y comprometidos. En una ceremonia que pegó fuerte en el corazón de los presentes, se llevó a cabo la imposición formal del nombre “Carlos Heredia” al Destacamento N°1 de Bomberos Voluntarios en la localidad de Astica.

El homenaje cobra una dimensión especial e inolvidable al recordar la vocación de servicio que caracterizó a Carlos Heredia hasta su último aliento. Cabe recordar que Heredia se desempeñaba al frente de la Dirección de Protección Civil de San Juan cuando, el pasado 29 de julio, perdió trágicamente la vida junto a tres funcionarios de la Policía de San Juan al caer el helicóptero Bell que los trasladaba hacia Ischigualasto. Su destino final era precisamente el departamento de Valle Fértil, a donde se dirigía con la convicción de siempre: brindar una capacitación en el combate de incendios forestales para proteger la tierra que lo vio nacer.

La trayectoria de Carlos Heredia fue la manifestación cabal de la entrega incondicional a la comunidad . Dedicó más de 30 años de su vida al servicio público en la Policía de San Juan. Su camino institucional comenzó en 1993 cuando ingresó al Cuerpo de Bomberos, iniciando una carrera impecable y escalando con esfuerzo, rigor y vocación hasta convertirse en el primer Comisario General de Bomberos en la historia de la provincia. El 30 de diciembre de 2022 concluyó su paso por la fuerza policial retirándose como Jefe de Bomberos, habiéndose consolidado como un referente indiscutido en la gestión de emergencias, el rescate y la seguridad contra incendios.

Pero su vocación por enseñar y proteger no conocía techos. Licenciado en Higiene y Seguridad , volcó sus conocimientos en las aulas como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), formando a futuras generaciones con la misma templanza con la que comandaba un operativo de rescate.

Su liderazgo y capacidad profesional hicieron que, el 1 de febrero de 2023, fuera convocado por el Gobierno de San Juan para asumir la Dirección de Protección Civil provincial. Desde esa función clave, coordinó incansablemente operativos frente a temporales, incendios y catástrofes a lo largo y ancho de todo el territorio sanjuanino.

Sin embargo, jamás olvidó sus raíces. En 2024, en un esfuerzo mancomunado con el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, hizo realidad un sueño anhelado para su tierra natal: la inauguración del destacamento de Bomberos Voluntarios en Astica. Hoy, ese mismo espacio que él ayudó a erigir lleva su nombre como un tributo perpetuo a su compromiso y a su calidad humana.

Un abrazo colectivo en Valle Fértil

El acto contó con la presencia de sus familiares, quienes recibieron el cálido e incondicional abrazo de toda la comunidad. La emotiva ceremonia estuvo encabezada por el intendente Mario Riveros; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Castro; y las concejales Carina Calivar y Mónica Riveros. Asimismo, acompañaron el homenaje la presidenta de Bomberos Voluntarios de Valle Fértil, Violeta Mónica Carrizo, junto a autoridades del gobierno provincial, jefes y efectivos de cuerpos de bomberos voluntarios y una nutrida concurrencia de vecinos de Astica que se acercaron a mostrar su gratitud.

‘Carlos Heredia merece ser recordado por lo que siempre fue: una persona de bien, un vecino ejemplar y un profesional brillante que jamás dejó de pensar en el bienestar de los demás. A partir de hoy, en el suelo vallisto no habrá silencio frente a la emergencia. Cada sirena que suene desde las puertas del destacamento de Astica, cada dotación que salga a prestar auxilio y cada acto de servicio hacia un vecino llevará grabado a fuego el nombre, el valor y la memoria de Carlos Heredia. Su vocación no se apagó; habita ahora en cada bombero que viste el uniforme para cuidar a su pueblo’, dijo el intendente Riveros durante la ceremonia.