Traductores truchos en San Juan y las acciones del Colegio: apuntan a mayor información y seguimiento de casos similares

La presidente del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan confirmó que hay casos similares al que llegó a la Justicia durante las últimas semanas. Cómo es el seguimiento y el refuerzo en la información para acceder a profesionales autorizados.

El caso de la joven María Valentina Rampulla, quien fue condenada por la Justicia tras detectar que ejercía como traductora de manera ilegal llevó a que el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia reforzara la información vinculada a la profesión y la importancia de contratar a profesionales que estén autorizados. En ese contexto aseguraron desde la institución que no es el único caso registrado, por lo que vienen haciendo un seguimiento sobre la práctica y el ejercicio de la profesión en San Juan.

“No queremos convertir esto en una cacería de brujas, pero si tenemos pruebas fehacientes actuaremos porque la comunidad traductorial es chica y sabemos quiénes ejercen u ofician como traductores”, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO la presidenta de la institución, Lorena Garay Pellice.

Conforme detalló, la intención no es apuntar directamente a las personas que tienen identificadas, ya que apelan que sean ellas mismas quienes den marcha atrás en las acciones que están realizando. En ese contexto, aseguró que los comunicados posteriores a la condena emitidos por la institución generaron sus primeros impactos que se celebran.

Al respecto comentó la profesional: “Una de las personas de quien si teníamos conocimiento sobre la práctica ilegal, cuando se dio a conocer esta situación bajó todo de sus redes sociales, le dio una vuelta a su perfil y no se presenta más como traductora. Confiamos que los comunicados de prensa alerten a la sociedad sobre esta situación, y que modifiquen su accionar para que nosotros no tengamos que tomar este trabajo de ir y denunciar, porque tampoco es algo que este bueno el papel de policía”.

El seguimiento de la situación actualmente está puesto en dos personas más, que por recaudos desde la institución no darán a conocer la identidad de los mismos. La intención del Colegio de Traductores es que las personas que están prestando el servicio sin contar con una matrícula recapaciten sobre lo que vienen haciendo y den marcha atrás, para no tener que llegar a la Justicia.