"Cada paso suma", la maratón solidaria del Colegio Los Olivos a beneficio de FUNDAME

El Colegio Los Olivos realizará una maratón solidaria a beneficio de FUNDAME el próximo sábado 17 de octubre. Bajo el lema “Cada paso suma” , la comunidad educativa prepara una jornada que combinará actividad física, encuentro familiar y solidaridad, con los niños como protagonistas de la iniciativa.

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La actividad tendrá como punto de concentración el Paseo Las Palmeras, en la esquina de Urquiza y San Luis , y comenzará a las 15:30 . La propuesta está pensada para que las familias puedan participar de una tarde diferente, vinculada al deporte y, principalmente, al compromiso con quienes más lo necesitan.

Desde el colegio señalaron que el objetivo no es solamente generar un espacio recreativo, sino también transmitir a los chicos valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso . En ese sentido, la jornada apunta a que los adultos acompañen a los niños y los involucren en una acción comunitaria.

Como parte de la iniciativa, el Colegio Los Olivos organizó una campaña de recolección de elementos destinados a FUNDAME . Quienes participen de la maratón podrán realizar sus aportes y colaborar con las necesidades de la fundación.

Entre los productos solicitados se encuentran golosinas como turrones, galletas, chupetines, caramelos y alfajores , además de barbijos, servilletas, papel higiénico y alcohol en gel.

También se recibirán pañales de los talles XXG y Junior, otro de los elementos incluidos en la campaña solidaria.

La convocatoria busca extenderse más allá de la comunidad educativa y sumar a vecinos y familias que quieran participar. Desde el colegio remarcaron que cada aporte puede contribuir a la tarea que desarrolla FUNDAME y que la actividad pretende convertir una jornada deportiva en una oportunidad para ayudar.

Con la consigna “Cada paso suma”, la institución invitó a caminar, correr, jugar y compartir durante una tarde en la que el deporte será el punto de encuentro para una acción solidaria.