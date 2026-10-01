    • 1 de octubre de 2026 - 09:42

    Policía de San Juan: Educación vial y actividades recreativas para chicos en la Plaza del Bicentenario

    Por el Día del Camino y la Seguridad Vial, la Policía de San Juan, llevará a cabo una jornada recreativa y educativa orientada a niños y jóvenes.

    La Policía de San Juan ensenará sobre Seguridad Vial a los niños.

    La Policía de San Juan ensenará sobre Seguridad Vial a los niños.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El 5 de octubre se conmemora el Día del Camino y la Seguridad Vial y, en ese marco, la Policía de San Juan, a través de la Dirección D-7, llevará adelante una jornada destinada a niños donde el aprendizaje, el juego y el contacto con la comunidad serán herramientas para incorporar hábitos seguros desde la infancia.

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    El encuentro busca promover la circulación responsable y el respeto por las normas de tránsito desde la infancia mediante el juego y la interacción directa con la comunidad.

    La actividad se desarrollará el lunes 5 de octubre, de 9 a 12,30, en la Plaza del Bicentenario (junto al Teatro del Bicentenario). Esta iniciativa forma parte del trabajo de prevención continua que realiza la División D-7 con el objetivo de resguardar a las familias sanjuaninas.

    Aprender a circular a través del juego

    Durante la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un circuito vial educativo equipado con bicicletas y kartings a pedal, donde practicarán el reconocimiento de señales de tránsito, el respeto a los semáforos, el uso correcto de cruces peatonales y la resolución de situaciones reales de circulación.

    Las actividades incluirán:

    • Circuito dinámico: práctica guiada en kartings a pedal y bicicletas. Las diferentes propuestas estarán pensadas para que los chicos puedan incorporar hábitos seguros de una manera práctica, dinámica y acorde a su edad. Durante la jornada, los participantes podrán participar de un circuito vial educativo.
    • Talleres didácticos: identificación de seccionales, señales y conductas seguras.
    • Espacio de integración: a través del juego y el intercambio, la institución busca generar espacios de encuentro con la comunidad y acercar herramientas que puedan trasladarse a la vida cotidiana. La propuesta incluirá además un desayuno compartido para los participantes.

    Trabajo de la Policía de San Juan

    Además de transmitir conocimientos prácticos para la vida cotidiana, la jornada permitirá que los chicos conozcan de cerca la labor de prevención que realiza la fuerza provincial, consolidando un espacio de encuentro y concientización para toda la comunidad.

    De esta manera, una fecha vinculada a la seguridad vial, se transforma en una oportunidad para aprender, compartir y reforzar desde la infancia conductas responsables en la vía pública.

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