Policía de San Juan: Educación vial y actividades recreativas para chicos en la Plaza del Bicentenario

Por el Día del Camino y la Seguridad Vial, la Policía de San Juan, llevará a cabo una jornada recreativa y educativa orientada a niños y jóvenes.

La Policía de San Juan ensenará sobre Seguridad Vial a los niños.

El 5 de octubre se conmemora el Día del Camino y la Seguridad Vial y, en ese marco, la Policía de San Juan, a través de la Dirección D-7, llevará adelante una jornada destinada a niños donde el aprendizaje, el juego y el contacto con la comunidad serán herramientas para incorporar hábitos seguros desde la infancia.

El encuentro busca promover la circulación responsable y el respeto por las normas de tránsito desde la infancia mediante el juego y la interacción directa con la comunidad.

La actividad se desarrollará el lunes 5 de octubre, de 9 a 12,30, en la Plaza del Bicentenario (junto al Teatro del Bicentenario). Esta iniciativa forma parte del trabajo de prevención continua que realiza la División D-7 con el objetivo de resguardar a las familias sanjuaninas.

Aprender a circular a través del juego Durante la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un circuito vial educativo equipado con bicicletas y kartings a pedal, donde practicarán el reconocimiento de señales de tránsito, el respeto a los semáforos, el uso correcto de cruces peatonales y la resolución de situaciones reales de circulación.

Las actividades incluirán: