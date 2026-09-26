Muerte en la Comisaría 2da: la autopsia reveló una hemorragia digestiva y descartó golpes fatales

La autopsia realizada al cuerpo de Maximiliano Flores Núñez , el joven de 27 años que murió este sábado mientras permanecía detenido en la Comisaría 2da de Concepción , aportó un dato determinante para la investigación: los médicos forenses establecieron que sufrió una hemorragia digestiva no traumática y que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, el fallecimiento fue producto de una muerte natural .

El resultado permitió descartar, en principio, que Flores Núñez haya muerto como consecuencia de golpes. Según informaron fuentes policiales y judiciales, durante el examen médico legal no se encontraron lesiones traumáticas en el cráneo, cuello, tórax, abdomen ni pelvis que pudieran haber provocado el deceso. El principal hallazgo fue la hemorragia digestiva, cuyo origen no estuvo relacionado con un traumatismo.

De esta manera, la autopsia descartó una muerte violenta vinculada a lesiones físicas , una de las principales hipótesis que debía ser despejada debido a las circunstancias en las que se produjo la aprehensión del joven. Sin embargo, el informe todavía no será considerado definitivo: las conclusiones deberán ser corroboradas mediante estudios de anatomía patológica , que permitirán profundizar sobre el origen de la hemorragia y confirmar los resultados obtenidos durante el examen del cuerpo.

Flores Núñez había sido aprehendido durante la madrugada del sábado luego de un episodio ocurrido cerca de avenida de Circunvalación y calle Del Carril, en Capital . Según la investigación, había intentado sustraerle el teléfono celular a un adolescente de 17 años y fue interceptado por vecinos de la zona, quienes lo redujeron y lo golpearon antes de entregarlo a la Policía. Parte de esa secuencia quedó registrada en videos que comenzaron a ser analizados dentro de la causa.

Tras la aprehensión civil, el joven fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Ya dentro de la dependencia comenzó a presentar signos de malestar, vomitó y se descompensó, por lo que se solicitó una ambulancia. Personal médico lo asistió y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, luego de advertir una aparente mejoría se retiró del lugar.

Horas más tarde, cerca de las 8.30, cuando los efectivos se preparaban para trasladarlo con el objetivo de que fuera examinado por un médico legista, Flores Núñez volvió a descompensarse. Según la reconstrucción inicial, comenzó a perder la conciencia hasta desvanecerse por completo. La Policía pidió nuevamente asistencia médica, pero cuando arribó la segunda ambulancia los profesionales constataron que el joven ya había fallecido.

La muerte activó una investigación judicial destinada a determinar con precisión qué había ocurrido desde el momento de la detención hasta el fallecimiento. La causa quedó bajo intervención de la UFI correspondiente, encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, mientras la autopsia se convirtió en una de las medidas centrales para establecer si las lesiones sufridas durante la golpiza habían tenido relación con el desenlace.

Con el resultado conocido este sábado por la noche, esa posibilidad quedó descartada de manera preliminar. Los forenses no detectaron traumatismos capaces de explicar la muerte y determinaron que la causa estuvo asociada a una hemorragia digestiva no traumática. La investigación continuará ahora a la espera de los estudios complementarios, que deberán confirmar desde el punto de vista histopatológico los hallazgos obtenidos durante la autopsia.