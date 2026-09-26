Le ocultó que tenía VIH, ella dio positivo embarazada de mellizos y él terminó detenido

Una mujer descubrió durante uno de los momentos más importantes de su vida una situación que terminaría convirtiéndose en una causa penal. Estaba embarazada de mellizos cuando los estudios de rutina indicaron que tenía VIH . Poco después, según declaró ante la Justicia, su pareja le confesó que conocía su propio diagnóstico desde hacía años.

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El caso ocurrió en Bahía Blanca y derivó en la detención de un hombre de 35 años. La jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías N°4, le dictó la prisión preventiva por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, en concurso ideal con lesiones graves. La medida no constituye una condena y la investigación continúa.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, la pareja se conoció a fines de 2019 y comenzó a convivir en 2021. Durante la relación decidieron formar una familia y la mujer dejó de utilizar métodos anticonceptivos.

Tiempo después quedó embarazada de mellizos. Como parte de los controles médicos habituales, su ginecólogo solicitó diferentes estudios y uno de ellos dio positivo para VIH.

La mujer recordó que el diagnóstico la tomó completamente por sorpresa. “Entré en una nebulosa. No tuve reacción. Lo único que podía pensar es cómo hago ahora” , declaró.

Según su testimonio, cuando se lo comunicó a su pareja, inicialmente él le dijo que también se realizaría estudios. Sin embargo, más tarde regresó a la vivienda con documentación médica y le reveló que ya sabía que tenía VIH.

La denunciante sostuvo que entonces le preguntó por qué nunca se lo había contado. Según declaró, él le respondió que temía que ella decidiera terminar la relación.

El dato que la Justicia consideró clave

La investigación determinó que el acusado conocía su diagnóstico desde 2016. Además, una infectóloga que lo había atendido declaró que cuando volvió a verlo en 2018 había dejado la medicación antirretroviral.

La profesional también indicó que, cuando lo atendió junto a su pareja embarazada en 2021, el hombre tampoco se encontraba recibiendo tratamiento.

Consultada acerca de si podía transmitir el virus en esas condiciones, explicó que no podía afirmarlo con certeza, aunque existía una probabilidad de transmisión. Ese testimonio fue uno de los elementos considerados por la magistrada para mantenerlo detenido mientras avanza la causa.

Qué pasó con los mellizos

Durante el embarazo, la mujer comenzó el tratamiento indicado por los especialistas y permaneció bajo seguimiento médico.

Después del nacimiento, los mellizos también recibieron controles y tratamiento preventivo. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el último análisis realizado cuando tenían aproximadamente un año y medio dio resultado “no reactivo”, por lo que los niños no adquirieron el virus.

La mujer, en cambio, continúa actualmente con tratamiento antirretroviral.

Otra mujer dijo que tampoco le había contado

La causa sumó además el testimonio de una segunda mujer que mantuvo una relación con el acusado entre 2023 y 2024.

Ella aseguró que tampoco había sido informada sobre el diagnóstico y que mantuvieron relaciones sexuales sin preservativo. Tras conocer la situación, se realizó estudios que finalmente dieron negativo para VIH.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva también por este segundo episodio, pero la jueza entendió que no estaba suficientemente demostrado que durante ese período el hombre hubiera abandonado su tratamiento.

Un estudio realizado en mayo de 2024 registró una carga viral indetectable, por lo que la magistrada no consideró acreditado en ese episodio un peligro concreto de transmisión.

La defensa niega que esté probado que él la haya infectado

La defensa cuestionó uno de los aspectos centrales de la acusación: sostiene que hasta el momento no existe una prueba científica concluyente que permita afirmar que el hombre fue quien transmitió el VIH a la primera denunciante.

Entre sus planteos pidió realizar un estudio filogenético, destinado a comparar las características de ambos virus.

El acusado también difundió una carta en la que rechazó los cargos y sostuvo que sus estudios muestran que es “indetectable e intransmisible”. La jueza respondió que esos resultados corresponden a períodos posteriores al momento investigado, especialmente posteriores a mayo de 2021.

Por qué quedó detenido

Para ordenar la prisión preventiva, la magistrada evaluó la documentación médica, los testimonios de profesionales, las declaraciones de la denunciante y los antecedentes clínicos incorporados al expediente.

La resolución aclara que en esta instancia no se exige certeza sobre la responsabilidad penal, sino indicios suficientes para sostener provisoriamente la hipótesis de la Fiscalía.

También se consideró la posible pena en caso de una futura condena y el riesgo de fuga. El hombre no registra antecedentes penales, pero permanecerá detenido mientras continúa la investigación judicial.