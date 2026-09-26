Muerte en la Comisaría 2da: el reo fue golpeado por vecinos tras intentar robarle el celular a un menor y era adicto

La muerte de un detenido en la Comisaría 2da de Concepción generó una investigación para determinar qué ocurrió durante las horas previas y las que permaneció alojado en esa dependencia policial. El fallecido fue identificado como M.F.N, (aún sus familiares no hacían el reconocimiento del cuerpo) quien había sido aprehendido durante la madrugada de este sábado, luego de protagonizar un episodio con un adolescente de 17 años al que presuntamente intentó sustraerle el teléfono celular.

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De acuerdo con la información brindada por fuentes vinculadas al caso, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30, en inmediaciones de avenida Circunvalación y calle Del Carril, en Capital. Allí, M.F.N. habría intentado robarle el celular al menor, situación que derivó en una pelea entre ambos.

La confrontación fue advertida por vecinos de la zona, quienes intervinieron y lograron reducir al sospechoso mediante una aprehensión civil. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 2da, donde quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de un procedimiento de Flagrancia.

Sin embargo, al llegar a la dependencia policial, el hombre ya presentaba signos de descompensación. Según indicaron las fuentes, habría estado bajo los efectos del consumo de sustancias y posiblemente también de alcohol. En esas circunstancias, comenzó a sentirse mal y llegó a vomitar.

Ante el cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia, cuyo personal médico lo asistió y le habría administrado un inyectable. Luego de recibir atención, el detenido experimentó una aparente mejoría, por lo que el servicio de emergencias se retiró del lugar.

La situación volvió a complicarse alrededor de las 8:30, cuando los efectivos se disponían a trasladarlo para que fuera examinado por un médico legista. En ese momento, lo encontraron nuevamente descompensado, balbuceando y con dificultades para mantenerse consciente, hasta que finalmente se desvaneció.

Los policías solicitaron otra vez asistencia médica, pero cuando la ambulancia llegó se constató el fallecimiento de M.F.N. Las causas de la muerte todavía no fueron determinadas y serán materia de investigación judicial.

En relación con lo sucedido dentro de la dependencia, fuentes consultadas señalaron que las cámaras de seguridad muestran que el personal policial asistió rápidamente al detenido cuando comenzó a presentar complicaciones. De todos modos, las circunstancias del deceso deberán establecerse mediante las pericias correspondientes. La clave estará en el resultado de la autopsia.

Sus antecedentes y los problemas de consumo

Otro dato que trascendió sobre M.F.N. es que tenía antecedentes penales y había cumplido condenas en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Además, su madre habría manifestado que atravesaba problemas de consumo de distintas sustancias, un aspecto que también podría resultar relevante para reconstruir su estado de salud antes y durante la detención.

Por el momento, no se estableció si la descompensación estuvo relacionada con el consumo de sustancias, alguna afección médica previa o cualquier otra circunstancia. La investigación, liderada por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, deberá determinar qué provocó el cuadro que terminó con su vida mientras permanecía detenido en la Comisaría 2da.