    • 26 de septiembre de 2026 - 15:37

    Cayeron con fiambres robados y una moto adulterada tras un allanamiento en Rawson

    Un allanamiento en el Barrio Las Rosas permitió detener a un hombre de apellido Arias tras el robo a un local de comidas rápidas en Capital. La Justicia lo condenó a cumplir una pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo (Dirección Coordinación Judicial D-5) concretaron un allanamiento en una vivienda del Barrio Las Rosas, en el departamento Rawson, que permitió esclarecer un robo perpetrado en la madrugada del pasado 22 de septiembre contra un comercio gastronómico.

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    El hecho delictivo tuvo como blanco un local de comidas rápidas situado sobre el lateral de Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido entre las calles Mendoza y Santiago del Estero, en Capital. De acuerdo con la investigación, el delincuente violentó una de las puertas de acceso para ingresar al establecimiento y sustraer diversas piezas de fiambre y otros elementos de valor.

    Clave fílmica y detención

    El avance de la causa fue posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad del comercio damnificado, material que permitió a los investigadores identificar con precisión al presunto autor, un hombre de apellido Arias.

    Con los datos recabados, la Justicia libró la orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso en Rawson. Durante el operativo, los uniformados lograron secuestrar:

    Parte de los efectos gastronómicos sustraídos.

    Las prendas de vestir que el acusado habría utilizado al momento de cometer el ilícito. Una motocicleta que presentaba irregularidades y anomalías visibles en la numeración del motor y del chasis, además de portar una chapa patente que no correspondía con el rodado.

    Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó el secuestro inmediato de todos los elementos y la detención formal del sospechoso. Tras ser puesto a disposición de la Justicia y celebrarse la audiencia correspondiente, el imputado recibió una condena efectiva que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

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