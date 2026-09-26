De su casa a la cárcel: preventiva para la "Viuda Negra" tras la caída de su clan familiar en San Juan

La caída del denominado clan de la Viuda Negra tuvo un nuevo capítulo en los tribunales sanjuaninos. Carina Fernanda Godoy, señalada como la principal sospechosa de una presunta organización dedicada a estafar y despojar de sus bienes a adultos mayores, deberá permanecer seis meses en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de que la Justicia dispusiera su prisión preventiva en el marco de la investigación que involucra a su entorno familiar.

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La medida marca un cambio en la situación procesal de Godoy, quien anteriormente había recibido el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria en una causa por presuntas estafas contra jubilados. Ahora, tras la ampliación de la investigación y la incorporación de nuevos hechos y sospechosos, quedó alojada en el establecimiento penitenciario.

La resolución judicial también alcanzó a otros integrantes del grupo familiar y personas vinculadas a las maniobras investigadas. Enzo Araya y Brisa Rodríguez recibieron tres meses de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, mientras que María Alejandra Pugliese deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas .

En tanto, Analía Rodríguez también quedó con prisión preventiva por tres meses en el establecimiento carcelario . Además, se dispuso otra medida de prisión preventiva por el mismo plazo en el Servicio Penitenciario, para Rocío Solar .

La Justicia fijó un plazo de 12 meses para desarrollar la investigación penal preparatoria, período durante el cual la fiscalía deberá profundizar las pruebas reunidas, reconstruir las presuntas maniobras económicas y establecer qué participación habría tenido cada uno de los imputados.

Siete adultos mayores y un entramado patrimonial bajo investigación

La causa, que lleva adelante el fiscal Eduardo Gallastegui junto a la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, expuso una presunta estructura que habría aprovechado la vulnerabilidad de hombres mayores para obtener dinero, acceder a sus cuentas bancarias y quedarse con sus propiedades.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las víctimas eran elegidas, entre otros factores, por encontrarse solas o no recibir visitas de sus hijos y familiares. Godoy habría conseguido acercarse a ellas mediante una fachada de asistencia y confianza, llegando incluso a presentarse como una pariente.

La investigación también apunta a que algunas viviendas habrían comenzado a ser ocupadas por integrantes del grupo, quienes presuntamente organizaban reuniones y fiestas en esos inmuebles, mientras los verdaderos propietarios quedaban progresivamente desplazados de sus bienes y de sus vínculos familiares.

Hasta el momento, el expediente comprende siete presuntas víctimas y maniobras que habrían permitido obtener tres propiedades, además de dinero y otros activos. Uno de los adultos mayores falleció, mientras que otro permanece desaparecido y continúa siendo buscado por los investigadores.

Con las nuevas medidas de coerción, la Justicia busca asegurar el desarrollo de una investigación que podría ampliarse a partir de nuevas denuncias y elementos probatorios. Mientras Godoy deberá continuar detenida en el Servicio Penitenciario, el resto de los imputados permanecerá bajo las condiciones de prisión preventiva dispuestas para cada uno, a la espera de los avances de una causa que puso bajo la lupa el presunto despojo patrimonial de adultos mayores en San Juan.