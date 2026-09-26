    • 26 de septiembre de 2026 - 17:51

    Gendarmería secuestró más de 142 kilos de marihuana en Misiones: el operativo clave de un can antinarcóticos en un micro

    Efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional N° 12, en Misiones. Un can antinarcóticos detectó bultos sin identificar que ocultaban 201 ladrillos de cannabis con destino a Buenos Aires.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante cargamento de estupefacientes fue interceptado en las últimas horas en el litoral argentino. Integrantes de la Gendarmería Nacional descubrieron poco más de 142 kilos de marihuana ocultos entre el equipaje de un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional N° 12, en la provincia de Misiones.

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    El procedimiento tuvo lugar pasadas las 20:00 del martes, en el kilómetro 1.327 de la mencionada traza vial. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependientes del Escuadrón 50 “Posadas” de la fuerza federal, interceptaron un transporte de pasajeros que había partido desde la ciudad de Puerto Iguazú con destino final en la provincia de Buenos Aires.

    El rol clave del can antinarcóticos

    Durante el operativo rutinario de control vehicular e identificación de pasajeros, el can detector de narcóticos “Yang” realizó un pasaje de rutina. El animal reaccionó de forma exaltada tanto en la zona de la bodega como en el pasillo interno del ómnibus, marcando de manera inequívoca la presencia de sustancias prohibidas.

    A partir de este indicio fundamental, los gendarmes profundizaron la inspección y detectaron seis bultos sospechosos (entre cajas y bolsas arpillera) que no contaban con ningún tipo de identificación, etiquetas ni datos que permitieran vincularlos con los pasajeros a bordo.

    Marihuana fraccionada y sin dueño

    Ante la presencia de testigos, los uniformados procedieron a la apertura de los bultos no declarados. En su interior hallaron un total de 201 ladrillos y tres paquetes amorfos

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