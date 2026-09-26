Crimen de Uriel Ríos: el pacto de confidencialidad, el silencio de los detenidos y la posible prisión domiciliaria

La investigación por el crimen de Uriel Ríos continúa avanzando en San Juan, con dos adolescentes de 16 y 17 años imputados y alojados actualmente en el Instituto Nazario Benavídez. Mientras la instrucción busca determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio y establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados , la causa atraviesa una etapa marcada por el silencio de los acusados, las restricciones para acceder a información judicial y la posibilidad de que ambos abandonen el instituto para cumplir prisión domiciliaria .

[VIDEO] Así fue la gresca en la que acuchillaron a Uriel Ríos, el joven que perdió la vida a la salida de una estudiantina

Los dos jóvenes, oriundos de Chimbas, fueron imputados provisoriamente por el delito de homicidio en riña . Sin embargo, esa calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación, especialmente si las pruebas permiten establecer que Uriel fue atacado por una sola persona y no en el contexto de una agresión grupal.

Esa distinción resulta determinante para el rumbo de la causa. La figura de homicidio en riña contempla un escenario en el que se produce una muerte durante una pelea en la que intervienen varias personas y no es posible determinar con certeza quién provocó la lesión mortal. Si la instrucción consigue individualizar a un único agresor, la imputación podría agravarse y cambiar sustancialmente la situación procesal de los adolescentes.

Por ahora, ambos permanecen bajo una medida de alojamiento institucional, aunque en los próximos días podrían recibir el beneficio de la prisión domiciliaria y dejar el Instituto Nazario Benavídez. La posibilidad de que regresen a sus domicilios se encuentra vinculada al tratamiento judicial de sus situaciones particulares, en el marco de un proceso penal que involucra a menores de edad.

En el marco de las primeras actuaciones judiciales, los dos imputados comparecieron ante la jueza María Julia Camus , pero, por recomendación de sus respectivos abogados defensores Filomena Noriega y Darío Amaya , decidieron abstenerse de declarar . De esta manera, por el momento no brindaron una versión propia sobre lo ocurrido ni aportaron públicamente explicaciones acerca de su participación en el hecho.

La decisión de guardar silencio constituye una facultad de los imputados dentro del proceso penal y no implica, por sí misma, un reconocimiento de responsabilidad. En esta etapa, la investigación deberá avanzar mediante la incorporación de pruebas y el análisis de los elementos reunidos para reconstruir cómo se produjo el ataque que terminó con la vida de Uriel.

La ausencia de declaraciones de los adolescentes también deja pendiente uno de los aspectos centrales del expediente: determinar qué ocurrió durante la agresión, cuál fue el grado de intervención de cada uno y si existió una participación conjunta o si, por el contrario, uno de ellos fue el responsable directo de la lesión que provocó la muerte.

La respuesta a esos interrogantes será importante para definir si se mantiene la imputación provisoria por homicidio en riña o si corresponde avanzar hacia una calificación penal más grave.

El pacto de confidencialidad que firmaron las partes

Otro de los aspectos que atraviesa la investigación es la reserva con la que la Justicia está manejando la información del expediente. Debido a que los dos imputados son menores de edad, existe una marcada resistencia desde el ámbito judicial a brindar detalles sobre las actuaciones, las pruebas incorporadas y las circunstancias particulares del hecho.

En ese contexto, la jueza María Julia Camus dispuso que las partes firmaran un pacto de confidencialidad para evitar que se divulgue información vinculada con la causa. El acuerdo alcanza a los abogados defensores de los adolescentes, a la asesora de menores y a la fiscal interviniente.

La decisión establece un marco de reserva para quienes participan del proceso y limita la circulación de datos que puedan surgir de las actuaciones judiciales. Se trata de un expediente especialmente delicado por la edad de los involucrados, una circunstancia que condiciona el acceso a información y el tratamiento público de las medidas adoptadas.

El pacto también explica las dificultades para conocer con precisión algunos detalles de la investigación. A diferencia de otros procesos penales en los que las partes pueden brindar información sobre las audiencias y las imputaciones, en este caso la Justicia mantiene una postura restrictiva respecto de lo que puede trascender.

Sin embargo, esa reserva no modifica el objetivo central de la instrucción: esclarecer las circunstancias de la muerte de Uriel, establecer quién o quiénes participaron de la agresión y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

La domiciliaria, el próximo movimiento en la causa

La eventual salida de los adolescentes del Instituto Nazario Benavídez constituye uno de los próximos movimientos relevantes del expediente. Según pudo saber este diario, ambos podrían acceder a la prisión domiciliaria durante los próximos días, una medida que modificaría las condiciones en las que actualmente permanecen alojados.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las condiciones particulares que tendría esa eventual medida ni sobre los domicilios en los que podrían cumplirla. Tampoco se informó oficialmente si la decisión ya fue adoptada o si todavía resta resolver aspectos vinculados con su implementación.

La posibilidad de que los dos jóvenes continúen el proceso desde sus viviendas se produce mientras la investigación todavía tiene cuestiones fundamentales por esclarecer. La calificación de homicidio en riña es provisoria y la determinación de si existió un único agresor podría cambiar el escenario judicial.

Así, el caso de Uriel Ríos transita una etapa en la que conviven tres cuestiones centrales: dos adolescentes imputados que eligieron no declarar, un acuerdo de confidencialidad que restringe la información pública y la posibilidad de que abandonen el instituto para cumplir prisión domiciliaria.

Mientras tanto, el avance de las pruebas será determinante para establecer qué ocurrió y si la responsabilidad por el homicidio puede ser atribuida a uno de los jóvenes en particular o si se mantiene la hipótesis de una agresión en la que participaron ambos. Esa definición podría tener consecuencias directas sobre la calificación legal y el futuro procesal de los adolescentes.