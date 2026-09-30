    • 30 de septiembre de 2026 - 17:27

    Estaba prófugo desde 2023 tras escapar del Penal y lo capturaron en Rawson

    El hombre, de apellido Lucero, cumplía una condena por robo calificado. Había estado radicado en Mendoza y regresó a San Juan hace aproximadamente un mes.

    El prófugo fue detenido por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo luego de varios días de vigilancia.

    El prófugo fue detenido por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo luego de varios días de vigilancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un hombre que era intensamente buscado desde 2023 después de evadirse de una unidad penitenciaria fue detenido en las últimas horas en el departamento Rawson, luego de una investigación y varios días de vigilancia policial.

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    El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. A partir de información obtenida durante las tareas investigativas, los efectivos comenzaron a seguir los movimientos del prófugo en un conocido barrio rawsino hasta lograr establecer dónde se encontraba.

    Según informó la Policía, el detenido fue identificado por su apellido como Lucero, quien se encontraba cumpliendo una condena por el delito de robo calificado cuando logró evadirse.

    Había estado viviendo en Mendoza

    La investigación permitió establecer que, luego de escapar, el hombre se había radicado en la provincia de Mendoza, donde permaneció durante parte del tiempo en que estuvo prófugo.

    Sin embargo, aproximadamente un mes atrás había regresado de manera definitiva a San Juan. Ese movimiento permitió a los investigadores avanzar sobre su posible ubicación y montar tareas de vigilancia durante varios días.

    Finalmente, el operativo terminó con su captura en Rawson. Tras la detención, se realizó la consulta correspondiente a la Oficina Judicial Penal, que dispuso que Lucero fuera trasladado al Servicio Penitenciario, donde deberá continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.

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