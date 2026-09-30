Secuestraron dos caballos sueltos que ponían en riesgo el tránsito en Bermejo

La Policía montó un operativo preventivo en Caucete para resguardar la seguridad vial. La causa quedó en manos del Juzgado de Paz local.

Efectivos policiales de la Unidad Operativa San Expedito secuestraron a dos equinos que circulaban sin control en la vía pública, generando un grave peligro para la seguridad vial en el paraje Bermejo, departamento Caucete.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:00, en el marco de las recorridas de prevención que el personal realiza a bordo de motocicletas. Durante el patrullaje por calle 19 de Abril, frente a la zona de la cancha local, los uniformados visualizaron a los animales sueltos, tratándose de una yegua y un macho castrado de pelaje tordillo blanco.

Ante el riesgo inminente de siniestros viales para los conductores y transeúntes, el personal policial procedió de inmediato a la captura y resguardo de ambos caballos.