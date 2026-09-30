    • 30 de septiembre de 2026 - 16:43

    Secuestraron dos caballos sueltos que ponían en riesgo el tránsito en Bermejo

    La Policía montó un operativo preventivo en Caucete para resguardar la seguridad vial. La causa quedó en manos del Juzgado de Paz local.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos policiales de la Unidad Operativa San Expedito secuestraron a dos equinos que circulaban sin control en la vía pública, generando un grave peligro para la seguridad vial en el paraje Bermejo, departamento Caucete.

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    El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:00, en el marco de las recorridas de prevención que el personal realiza a bordo de motocicletas. Durante el patrullaje por calle 19 de Abril, frente a la zona de la cancha local, los uniformados visualizaron a los animales sueltos, tratándose de una yegua y un macho castrado de pelaje tordillo blanco.

    Ante el riesgo inminente de siniestros viales para los conductores y transeúntes, el personal policial procedió de inmediato a la captura y resguardo de ambos caballos.

    El operativo y las medidas legales

    Tras constatar la situación, los efectivos identificaron al propietario de los animales, un hombre de 43 años oriundo del paraje San Expedito. A raíz del hecho, se le labró el acta contravencional correspondiente y la causa fue caratulada como infracción al artículo 170 de la Ley 941-R (Animales sueltos), quedando las actuaciones bajo las directivas del Juzgado de Paz de Caucete.

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