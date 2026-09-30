Giro en el juicio a Pity Álvarez: lo suspendieron y una junta médica definirá si puede ser juzgado

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez tuvo un nuevo giro este miércoles. La Justicia resolvió suspender el debate hasta que una junta de especialistas determine si el músico está actualmente en condiciones de afrontar el proceso , mientras continúa internado y bajo seguimiento médico.

La decisión fue confirmada por Javier Baños, uno de los abogados del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados , quien explicó que Álvarez deberá someterse a un estudio interdisciplinario. Una vez conocidos esos resultados, el tribunal resolverá si el cantante puede continuar participando del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano.

El nuevo escenario aparece después de que la Justicia civil ordenara su internación por 90 días en una institución psiquiátrica . Según Baños, las evaluaciones podrían comenzar dentro de los próximos cinco días hábiles, aunque advirtió que el proceso completo eventualmente podría extenderse durante varios meses.

Antes de que se conociera la suspensión, la defensa había dejado abierta otra posibilidad: que Pity participara y eventualmente declarara de forma virtual desde el lugar donde permanece internado .

“No sabemos si va a declarar, lo podemos llegar a decidir durante la audiencia”, había señalado Baños. El abogado explicó además que la Justicia había dispuesto inicialmente que el músico participara mediante Zoom u otra plataforma porque su presencia resulta necesaria para la continuidad del debate.

El antecedente inmediato, sin embargo, había complicado esa alternativa. Durante un intento anterior de conectarlo virtualmente mientras permanecía internado en terapia intermedia, Álvarez atravesó una situación de fuerte alteración y la audiencia terminó sin poder desarrollarse con normalidad. “Imaginate lo violenta que fue la situación”, recordó el abogado.

Los médicos tendrán la última palabra

Baños sostuvo que la continuidad del proceso dependerá fundamentalmente de la evaluación médica. “Es una cuestión médica, la tienen que analizar los médicos. Es fluctuante su situación. A veces está mejor y a veces peor”, explicó.

La defensa ya venía reclamando que el juicio fuera interrumpido mientras se definía la situación clínica del músico. Según el abogado, dos profesionales habían advertido durante el proceso sobre riesgos relacionados con su estado de salud, argumento que los defensores utilizaron para pedir que el debate no continuara hasta tener un diagnóstico más preciso.

La preocupación de la defensa es que el juicio avance y posteriormente pueda ser cuestionado si se concluye que Álvarez no estaba en condiciones de comprender o participar adecuadamente del proceso. “No está bueno que empiece el juicio y esperar a que el día de mañana se caiga todo el proceso”, planteó Baños.

Un juicio atravesado por las internaciones

El debate contra Pity Álvarez comenzó a acumular interrupciones durante las últimas semanas. A principios de septiembre, el músico se descompensó durante una audiencia, debió ser trasladado al Hospital Fernández y la jornada judicial fue suspendida. Horas después recibió el alta y aseguró que había sufrido una baja de presión mientras escuchaba las declaraciones de los peritos.

Semanas después volvió a ser hospitalizado, esta vez en el Hospital Tornú, tras sufrir una crisis hipertensiva. Durante esa internación, la Justicia intentó garantizar su participación remota en el debate, pero la situación derivó en otro episodio que obligó a suspender una audiencia.

En paralelo, el propio cantante habló públicamente desde el hospital y se refirió al proceso judicial. En una conversación telefónica con Moria Casán sostuvo que afrontaría lo ocurrido y pronunció una frase que generó repercusión: “No me voy a declarar inocente”.

Ahora el juicio quedó formalmente detenido. El próximo paso será la realización de las pericias interdisciplinarias y, con esos resultados, el tribunal deberá establecer si Pity Álvarez está en condiciones de continuar siendo juzgado y bajo qué modalidad podría participar de las próximas audiencias.