Suspendieron el juicio contra Pity Álvarez tras un brote psiquiátrico en el hospital Tornú

La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz fue suspendida este lunes luego de que el músico sufriera un “brote psiquiátrico” mientras permanece internado en el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires.

Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva y quedó en terapia intermedia

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 había dispuesto que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participara de la jornada de manera remota, a través de Zoom. Para eso, se intentó establecer la conexión con un celular o una computadora desde el centro de salud, pero el episodio impidió que pudiera intervenir en la audiencia.

El defensor Javier Baños , exfiscal de Morón, explicó a la Agencia Noticias Argentinas que, según la información que recibió, el músico atravesó un cuadro que podría estar relacionado con la abstinencia, aunque aclaró que esa circunstancia todavía debe ser certificada médicamente.

Como consecuencia de la suspensión, ninguno de los siete testigos citados para este lunes prestó declaración . Entre las personas convocadas se encontraban un sacerdote y un perito, mientras que la identidad de los restantes testigos permanece bajo reserva.

Álvarez está internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada , luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Poco después, protagonizó un choque cuando su Volkswagen Bora impactó contra otro vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio de la Capital Federal.

La defensa había planteado en distintas oportunidades pedidos de nulidad y también había solicitado que el músico fuera trasladado a un instituto médico perteneciente a su obra social. Sin embargo, hasta el momento ningún establecimiento habría aceptado recibirlo.

El tribunal, además, rechazó los planteos de la defensa y sostuvo que la situación actual del músico no constituye una circunstancia novedosa que, por sí misma, justifique la suspensión del debate.

De qué acusan a Pity Álvarez

La acusación sostiene que Pity Álvarez mató de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la investigación, después del ataque el músico escapó del lugar, arrojó el revólver en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Cuando se entregó a la Policía, Álvarez realizó una declaración que quedó vinculada al caso: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

El músico, de 54 años, se encuentra imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión.