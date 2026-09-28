Con Pity Álvarez internado, continúa el juicio por homicidio y declaran siete testigos

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continúa este lunes con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La jornada comenzó pasadas las 11 y prevé la declaración de siete testigos , entre ellos una perito, un cura y cuatro personas cuya identidad se mantiene reservada.

Tras el choque de "Pity" Álvarez, sus abogados pidieron una evaluación urgente de su estado de salud

La audiencia se desarrolla mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú , donde fue alojado luego de sufrir una crisis hipertensiva. Apenas comenzó el debate, sus abogados volvieron a reclamar que el proceso fuera suspendido por su estado de salud, con el argumento de que no podían avanzar con los interrogatorios sin la presencia de su defendido. La Fiscalía y la querella se opusieron al planteo.

Después de deliberar, el tribunal decidió mantener la audiencia y ampliar la evaluación de salud mental de Álvarez . Además, dispuso un cuarto intermedio para intentar establecer una conexión virtual con el músico desde el hospital, de modo que pudiera seguir el desarrollo del juicio a través de una computadora.

No es la primera vez que los abogados de Álvarez solicitan frenar el proceso. La semana pasada habían presentado otro pedido después de su internación, pero los jueces lo rechazaron al considerar que no había elementos nuevos que justificaran interrumpir el juicio. El tribunal sostuvo además que, en esta etapa, el acusado no está obligado a asistir personalmente a todas las audiencias porque se encuentra representado por sus defensores.

La presencia de Álvarez sí será necesaria en momentos clave del proceso, entre ellos los alegatos y la lectura del veredicto. El debate está a cargo de los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro , mientras que la acusación está encabezada por el fiscal Sandro Abraldes.

El homicidio por el que está acusado Pity Álvarez

El músico está acusado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, ambos mantuvieron una discusión que derivó en una pelea y, en ese contexto, Álvarez habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo de su campera y disparado contra Díaz.

La investigación sostiene que uno de los disparos impactó en la cabeza de la víctima y que posteriormente se produjeron otros tres tiros hacia la misma zona. Después del hecho, Álvarez abandonó el lugar y fue detenido horas más tarde. La autopsia determinó que Díaz murió por lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región cefálica y una hemorragia interna.

En audiencias anteriores declararon distintos testigos propuestos por la defensa, entre ellos Cristina Congiú, madre del músico, quien habló sobre la relación entre su hijo y la víctima. Según su testimonio, Álvarez le había manifestado que sufría situaciones de hostigamiento por parte de Díaz. También declaró un vecino que había intervenido en una pelea entre ambos.

Tras las siete declaraciones previstas para este lunes, el juicio continuará el miércoles, cuando deberán presentarse otras siete personas, todas con identidad reservada.