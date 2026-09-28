    • 28 de septiembre de 2026 - 12:05

    [VIDEO] Brutal golpiza a la salida de un boliche: un joven de 23 años pelea por su vida

    Rodrigo Gómez permanece internado en terapia intensiva con un coágulo en la cabeza y una fractura detrás de una oreja. Por el ataque ocurrido en General Belgrano hay un detenido.

    Rodrigo Gómez quedó gravemente herido tras la pelea ocurrida durante la madrugada del domingo.

    Rodrigo Gómez quedó gravemente herido tras la pelea ocurrida durante la madrugada del domingo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 23 años quedó internado en estado crítico después de sufrir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de General Belgrano. La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, quien permanece en terapia intensiva bajo sedación y con monitoreo permanente debido a las graves lesiones que sufrió durante el ataque. Por el hecho, la Policía detuvo a uno de los presuntos agresores.

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    El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y, según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el conflicto habría comenzado dentro del local bailable. Allí, un grupo de jóvenes atacó a un amigo de Gómez. Después de ese primer enfrentamiento, los agresores salieron del boliche, mientras que el personal de seguridad retiró del lugar a Rodrigo y a su acompañante.

    ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

    Las imágenes registraron parte de la violenta secuencia ocurrida a la salida del boliche en General Belgrano.

    Una vez en la calle, ambos grupos volvieron a encontrarse y se produjo la agresión más grave. Gómez recibió varios golpes y quedó seriamente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de General Belgrano y posteriormente derivado para recibir atención de mayor complejidad debido a la gravedad de su cuadro.

    Permanece en terapia intensiva

    Los médicos determinaron que el joven sufrió un coágulo o derrame en la cabeza y una fractura detrás de uno de sus oídos. Su padre, Oscar, explicó que las primeras 48 horas serían determinantes para evaluar la evolución y contó que durante el domingo Rodrigo mostró una leve mejoría y llegó a despertarse, aunque continuaba en estado delicado.

    “Es de no creer que hagan estas cosas”, expresó el hombre al hablar sobre lo ocurrido. También describió a su hijo como un joven tranquilo y trabajador y señaló que estaba atravesando un momento importante de su vida porque se encontraba construyendo su propia casa.

    El caso generó además indignación por lo ocurrido después de la pelea. Según informó TN, personas vinculadas con la agresión publicaron imágenes en redes sociales burlándose de lo sucedido, material que también comenzó a circular mientras avanzaba la investigación judicial.

    Hay un detenido y buscan determinar si hubo más atacantes

    En las últimas horas, uno de los sospechosos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones graves” y quedó en manos de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Chascomús.

    Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia completa, determinar cómo comenzó el enfrentamiento e identificar si otras personas participaron de la golpiza. Gómez, mientras tanto, continúa internado en terapia intensiva y su evolución médica permanece bajo seguimiento.

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